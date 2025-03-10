Поставки оружия в Украину продолжаются

Поставки военной техники и вооружений из Соединенных Штатов в Польшу не прекращаются, несмотря на недавние изменения в политике американской администрации. Польские журналисты, побывавшие в аэропорту Жешув-Ясенка, подтвердили, что грузы продолжают поступать, однако их дальнейшее движение организовано по-новому.

Вместо немедленной отправки через польско-украинскую границу техника и вооружения накапливаются на территории военной базы, используемой 82-й воздушно-десантной дивизией США, расположенной неподалеку от аэропорта.

Журналисты стали свидетелями прибытия в аэропорт грузового самолета Boeing 747, принадлежащего американской авиакомпании National Airlines, которая на протяжении многих лет выступает подрядчиком Пентагона. В то же время журналисты зафиксировали выезд колонны из более чем 20 грузовиков, направлявшихся от аэропорта в сторону границы с Украиной.