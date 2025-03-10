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Американские раввины обратились к Трампу из-за Азербайджана

«Хезболла» диктует правительству Ливана

15:36 765

Генеральный секретарь организации «Хезболла» Наим Касем призвал правительство Ливана пересмотреть принятое им решение о запрете на посадку иранских самолетов в международном аэропорту Бейрута. Об этом он заявил в интервью телеканалу Al Manar.

По его словам, ливанские власти пошли на такой шаг в феврале под давлением США из опасений возможной бомбардировки воздушной гавани израильскими ВВС.

«Иран является дружественной Ливану страной, которая оказывает необходимую поддержку нашему народу, в отличие от многих, воздерживающихся по разным причинам от помощи ливанцам, - указал он. - Поэтому авиасообщение между Бейрутом и Тегераном должно быть восстановлено».

Касем предупредил, что «подчинение американским директивам может привести Ливан к краю пропасти».

Сторонники «Хезболлы» 13, 14 и 15 февраля перекрывали шоссе в бейрутский международный аэропорт из-за отказа властей Ливана принимать самолеты иранской компании Mahan Air.

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