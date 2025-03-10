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В Лачинском аэропорту ярмарка вакансий для трудоустройства

15:38 768

В Лачине прошла ярмарка вакансий, организованная совместно ЗАО Azerbaijan Airlines и Государственным агентством занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения. Об этом сообщает пресс-служба Бакинского аэропорта.

Данная инициатива была реализована в рамках программы Великое возвращение с целью предоставления возможностей трудоустройства уроженцам Лачина, в Международном аэропорту Лачина, который начнёт свою деятельность в 2025 году, а также на поддержку их профессионального развития в сфере воздушного транспорта.

В рамках ярмарки было представлено более 110 вакансий по направлениям электро- и светотехнического обеспечения полетов, связи, эксплуатации аэропортов, авиационной безопасности, эксплуатации и ремонта технологического оборудования.

Около 100 жителей Лачина подали заявки на трудоустройство на ярмарке вакансий. В ходе мероприятия участникам была предоставлена подробная информация об условиях работы в аэропорту и требованиях к вакансиям.

Все поступившие заявки будут оперативно рассмотрены, а подходящие кандидаты приглашены на собеседование. Успешно прошедшие отбор будут трудоустроены на соответствующие должности в Международном аэропорту Лачина.

Международный аэропорт Лачина внесёт значительный вклад не только в развитие транспортной инфраструктуры, но и в социально-экономическое возрождение региона. Новый аэропорт будет способствовать росту занятости, расширению транспортных и логистических возможностей, а также развитию туризма, отмечается в сообщении пресс-службы.

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