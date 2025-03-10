Россия скандалит с Австралией

В заявлении посольства говорится, что Австралия продолжает поддерживать "военные усилия тех стран Европы, которые настаивают на эскалации конфликта, несмотря на положительные шаги в сторону мирных переговоров".

Как сообщает The Guardian, российское посольство в Австралии в заявлении для The Sydney Morning Herald предупредило, что участие Австралии в коалиции может иметь серьезные последствия.

Россия выразила недовольство в связи с намерением Австралии направить свои войска в Украину в рамках международной миротворческой миссии.

"Россия многократно подчеркивала, что иностранное военное присутствие на территории Украины неприемлемо. Идея размещения западных военных под миротворческим предлогом лишь подрывает усилия по установлению мира", — говорится в заявлении. В нем также уточняется, что для Австралии участие в такой коалиции приведет к "серьезным последствиям", добавив, что "западные сапоги на украинской земле неприемлемы для России, и мы не будем оставаться в стороне".

Тем не менее в посольстве отметили, что эти слова не следует воспринимать как угрозу.

"Это предупреждение. Россия не имеет намерения угрожать австралийцам. Канберра может избежать неприятностей, если воздержится от безответственного авантюризма на территории Украины", — уточняется в заявлении.

Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе ранее заявлял о поддержке Украины и намерении направить миротворцев в регион.