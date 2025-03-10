USD 1.7000
EUR 1.8412
RUB 1.8889
Подписаться на уведомления
Американские раввины обратились к Трампу из-за Азербайджана
Новость дня
Американские раввины обратились к Трампу из-за Азербайджана

Госсекретарь США одержал победу над USAID

Отдел информации
16:04 1043

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что после шести недель проверки Соединенные Штаты закрывают 83% программ Агентства по международному развитию (USAID).

«После шести недель пересмотра мы официально закрываем 83% программ в USAID», - написал Рубио в соцсети Х.

Рубио подчеркнул, что около 5 200 контрактов закрываются, так как они не соответствовали или вредили интересам Соединенных Штатов. В результате бывшие программы будут теперь осуществляться более эффективно под руководством Госдепартамента.

Ранее Департамент эффективности правительства США (DOGE) под руководством Илона Маска выразил намерение ликвидировать USAID. Маск назвал агентство «преступной организацией» и выразил недовольство его деятельностью.

Эмиссары Трампа говорят с Украиной. Зеленский где-то рядом, в другом городе
Эмиссары Трампа говорят с Украиной. Зеленский где-то рядом, в другом городе горячая тема
15:13 1783
Гукасян заявил в бакинском суде: Я не верю в сказки
Гукасян заявил в бакинском суде: Я не верю в сказки
16:11 1147
Госсекретарь США одержал победу над USAID
Госсекретарь США одержал победу над USAID
16:04 1044
«Хезболла» диктует правительству Ливана
«Хезболла» диктует правительству Ливана
15:36 771
Кто стоит за «резней» в Латакии?
Кто стоит за «резней» в Латакии? главная тема
14:17 2903
Миссия Микаила Джаббарова в Израиле
Миссия Микаила Джаббарова в Израиле все еще актуально
01:51 9807
Сирийские алавиты просят защиты у Нетаньяху
Сирийские алавиты просят защиты у Нетаньяху
14:59 1665
Сторонники Асада напали на Дамаск. Заявление властей
Сторонники Асада напали на Дамаск. Заявление властей обновлено 14:26
14:26 7310
Русские выдохлись, украинские войска контратакуют
Русские выдохлись, украинские войска контратакуют о развитии ситуации
12:25 5216
Гренландия не хочет ни Данию, ни Трампа
Гренландия не хочет ни Данию, ни Трампа обновлено 15:58
15:58 3682
Трамп дал задний ход по Украине
Трамп дал задний ход по Украине новость дополнена
10:50 8171

ЭТО ВАЖНО

Эмиссары Трампа говорят с Украиной. Зеленский где-то рядом, в другом городе
Эмиссары Трампа говорят с Украиной. Зеленский где-то рядом, в другом городе горячая тема
15:13 1783
Гукасян заявил в бакинском суде: Я не верю в сказки
Гукасян заявил в бакинском суде: Я не верю в сказки
16:11 1147
Госсекретарь США одержал победу над USAID
Госсекретарь США одержал победу над USAID
16:04 1044
«Хезболла» диктует правительству Ливана
«Хезболла» диктует правительству Ливана
15:36 771
Кто стоит за «резней» в Латакии?
Кто стоит за «резней» в Латакии? главная тема
14:17 2903
Миссия Микаила Джаббарова в Израиле
Миссия Микаила Джаббарова в Израиле все еще актуально
01:51 9807
Сирийские алавиты просят защиты у Нетаньяху
Сирийские алавиты просят защиты у Нетаньяху
14:59 1665
Сторонники Асада напали на Дамаск. Заявление властей
Сторонники Асада напали на Дамаск. Заявление властей обновлено 14:26
14:26 7310
Русские выдохлись, украинские войска контратакуют
Русские выдохлись, украинские войска контратакуют о развитии ситуации
12:25 5216
Гренландия не хочет ни Данию, ни Трампа
Гренландия не хочет ни Данию, ни Трампа обновлено 15:58
15:58 3682
Трамп дал задний ход по Украине
Трамп дал задний ход по Украине новость дополнена
10:50 8171
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться