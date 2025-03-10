Госсекретарь США одержал победу над USAID

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что после шести недель проверки Соединенные Штаты закрывают 83% программ Агентства по международному развитию (USAID).

«После шести недель пересмотра мы официально закрываем 83% программ в USAID», - написал Рубио в соцсети Х.

Рубио подчеркнул, что около 5 200 контрактов закрываются, так как они не соответствовали или вредили интересам Соединенных Штатов. В результате бывшие программы будут теперь осуществляться более эффективно под руководством Госдепартамента.

Ранее Департамент эффективности правительства США (DOGE) под руководством Илона Маска выразил намерение ликвидировать USAID. Маск назвал агентство «преступной организацией» и выразил недовольство его деятельностью.