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Американские раввины обратились к Трампу из-за Азербайджана
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Американские раввины обратились к Трампу из-за Азербайджана

Российская разведка: Лондон критикует Трампа

15:49 684

В Лондоне "выражают недовольство" по поводу того, что Трамп ведет переговоры с Россией как с равным партнером и игнорирует интересы своих ближайших союзников.

Об этом сообщили в Службе внешней разведки России, уточнив, что британские власти рассматривают как приоритет "подрыв" миротворческих усилий Белого дома по урегулированию войны в Украине.

Как отметили в СВР, в этой ситуации Лондон снова занимает роль главного "поджигателя" глобальной напряженности, что напоминает события перед обеими мировыми войнами.

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