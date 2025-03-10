В Лондоне "выражают недовольство" по поводу того, что Трамп ведет переговоры с Россией как с равным партнером и игнорирует интересы своих ближайших союзников.

Об этом сообщили в Службе внешней разведки России, уточнив, что британские власти рассматривают как приоритет "подрыв" миротворческих усилий Белого дома по урегулированию войны в Украине.

Как отметили в СВР, в этой ситуации Лондон снова занимает роль главного "поджигателя" глобальной напряженности, что напоминает события перед обеими мировыми войнами.