Трамп не восстановит помощь Украине до отставки Зеленского

Глава США Дональд Трамп не даст Украине американское оружие, пока Зеленский у власти, пишет Bild.

Отмечается, что президент США видит в Зеленском не партнера, а препятствие и, вероятно, хочет заставить его уйти с поста.

Политолог Томас Йегер в комментарии для BILD предположил, что таким образом Трамп может мстить Зеленскому за отказ предоставить компромат на Хантера Байдена в 2020 году.

Переговоры американской и украинской делегаций должны состояться в Джидде (Саудовская Аравия) в среду, 12 марта.