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Американские раввины обратились к Трампу из-за Азербайджана
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Американские раввины обратились к Трампу из-за Азербайджана

Трамп не восстановит помощь Украине до отставки Зеленского

Bild
16:06 831

Глава США Дональд Трамп не даст Украине американское оружие, пока Зеленский у власти, пишет Bild.

Отмечается, что президент США видит в Зеленском не партнера, а препятствие и, вероятно, хочет заставить его уйти с поста.

Политолог Томас Йегер в комментарии для BILD предположил, что таким образом Трамп может мстить Зеленскому за отказ предоставить компромат на Хантера Байдена в 2020 году.

Переговоры американской и украинской делегаций должны состояться в Джидде (Саудовская Аравия) в среду, 12 марта.

В состав делегации США войдут госсекретарь США Марко Рубио, советник Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. С украинской стороны им будут оппонировать глава Офиса Зеленского Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и замглавы Офиса Зеленского Павел Палиса.

Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский не будет принимать участия в переговорах, однако в это же время прибудет в королевство для встречи с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом.

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