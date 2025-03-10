Трамп не восстановит помощь Украине до отставки Зеленского
Глава США Дональд Трамп не даст Украине американское оружие, пока Зеленский у власти, пишет Bild.
Отмечается, что президент США видит в Зеленском не партнера, а препятствие и, вероятно, хочет заставить его уйти с поста.
Политолог Томас Йегер в комментарии для BILD предположил, что таким образом Трамп может мстить Зеленскому за отказ предоставить компромат на Хантера Байдена в 2020 году.
Переговоры американской и украинской делегаций должны состояться в Джидде (Саудовская Аравия) в среду, 12 марта.
В состав делегации США войдут госсекретарь США Марко Рубио, советник Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. С украинской стороны им будут оппонировать глава Офиса Зеленского Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и замглавы Офиса Зеленского Павел Палиса.
Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский не будет принимать участия в переговорах, однако в это же время прибудет в королевство для встречи с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом.