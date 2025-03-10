В Европе предложили создать новую «Антанту» против России
Франции, Великобритании и Польше рекомендуется сформировать оборонительный союз против России, который станет основой европейской безопасности. Об этом сообщает швейцарский портал Neue Zuercher Zeitung (NZZ).
По мнению авторов, такой союз должен напоминать соглашение между Францией и Великобританией 1904 года, которое противостояло агрессии Германского рейха и стало основой для включения России в «Антанту» в 1907 году.
Современная версия «Антанты» должна включать Францию, Великобританию и Польшу, которая, как сильнейшая сухопутная армия Европы, будет играть ведущую роль в противостоянии российскому империализму.
Предполагается, что Франция, Великобритания и Польша станут ядром европейской обороны, а НАТО будет координировать их действия, считает NZZ.