В высокогорные села Азербайджана обещают провести высокоскоростной интернет

Азербайджан вступил в новый этап цифровой трансформации и устойчивого развития цифровой инфраструктуры. Об этом говорилось на встрече, посвященной итогам мегапроекта «Онлайн-Азербайджан». В мероприятии приняли участие исполнительный директор Азербайджанского транспортно-коммуникационного холдинга Шахин Бабаев, исполняющий обязанности генерального директора ООО «Азтелеком» Гасан Омаров, региональный директор Международного союза электросвязи (МСЭ) Наталья Мочу, а также представители регулирующих органов и эксперты в данной области.

В ходе встречи была представлена подробная информация о реализации проекта, достигнутых результатах и перспективах его развития. Выступая на мероприятии, Шахин Бабаев отметил, что проект «Онлайн-Азербайджан» направлен «на обеспечение предприятий и домохозяйств во всех регионах страны высокоскоростным и стабильным широкополосным интернетом с использованием современных технологий». Благодаря совместным усилиям многих партнеров в Азербайджане была создана разветвленная сеть широкополосного интернета. Реализация проекта, имеющего сложную структуру и стратегическое значение, проходила поэтапно. За последние четыре года количество домохозяйств, имеющих доступ к фиксированному высокоскоростному интернету, увеличилось в 13 раз и достигло примерно 3 миллионов, обеспечив полное покрытие страны.

«Этот проект не только улучшил интернет-инфраструктуру, но и стал одним из ключевых шагов, определяющих цифровое будущее страны», — подчеркнул Бабаев. Он отметил, что проект реализован под руководством Министерства цифрового развития и транспорта в рамках «Стратегической дорожной карты развития телекоммуникаций и информационных технологий». За последние два года среднегодовая скорость широкополосного интернета в стране выросла в 1,4 раза и, по данным на январь 2024 года, превысила 66 Мбит/с. В рамках мероприятия также состоялась панельная дискуссия на тему «Новый этап цифровизации». В ходе сессии обсуждались перспективы внедрения инновационных технологий, расширения облачных сервисов и развития платформ электронного правительства.