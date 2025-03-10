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Американские раввины обратились к Трампу из-за Азербайджана
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Американские раввины обратились к Трампу из-за Азербайджана

В высокогорные села Азербайджана обещают провести высокоскоростной интернет

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16:23 261

Азербайджан вступил в новый этап цифровой трансформации и устойчивого развития цифровой инфраструктуры. Об этом говорилось на встрече, посвященной итогам мегапроекта «Онлайн-Азербайджан». В мероприятии приняли участие исполнительный директор Азербайджанского транспортно-коммуникационного холдинга Шахин Бабаев, исполняющий обязанности генерального директора ООО «Азтелеком» Гасан Омаров, региональный директор Международного союза электросвязи (МСЭ) Наталья Мочу, а также представители регулирующих органов и эксперты в данной области.

В ходе встречи была представлена подробная информация о реализации проекта, достигнутых результатах и перспективах его развития.

Выступая на мероприятии, Шахин Бабаев отметил, что проект «Онлайн-Азербайджан» направлен «на обеспечение предприятий и домохозяйств во всех регионах страны высокоскоростным и стабильным широкополосным интернетом с использованием современных технологий». Благодаря совместным усилиям многих партнеров в Азербайджане была создана разветвленная сеть широкополосного интернета.

Реализация проекта, имеющего сложную структуру и стратегическое значение, проходила поэтапно. За последние четыре года количество домохозяйств, имеющих доступ к фиксированному высокоскоростному интернету, увеличилось в 13 раз и достигло примерно 3 миллионов, обеспечив полное покрытие страны.

«Этот проект не только улучшил интернет-инфраструктуру, но и стал одним из ключевых шагов, определяющих цифровое будущее страны», — подчеркнул Бабаев.

Он отметил, что проект реализован под руководством Министерства цифрового развития и транспорта в рамках «Стратегической дорожной карты развития телекоммуникаций и информационных технологий». За последние два года среднегодовая скорость широкополосного интернета в стране выросла в 1,4 раза и, по данным на январь 2024 года, превысила 66 Мбит/с.

В рамках мероприятия также состоялась панельная дискуссия на тему «Новый этап цифровизации». В ходе сессии обсуждались перспективы внедрения инновационных технологий, расширения облачных сервисов и развития платформ электронного правительства.

Отмечалось, что проделанная работа получила высокую оценку на международном уровне. Так, 5 марта на одной из самых престижных выставок мобильных технологий — Mobile World Congress (MWC) — компания «Азтелеком» была удостоена награды «Самая быстрая фиксированная сеть». Награду вручила компания Ookla®, мировой лидер в области тестирования и анализа скорости интернета.

Кроме того, редакция haqqin.az и ряд других СМИ были отмечены благодарностями за активное освещение проекта «Онлайн-Азербайджан». В беседе с haqqin.az исполняющий обязанности генерального директора ООО «Азтелеком» Гасан Омаров отметил, что на начальном этапе реализации проекта одной из главных сложностей было информирование владельцев хозяйств в отдаленных горных селах о возможностях «Онлайн-Азербайджан». В решении этой проблемы важную роль сыграли медиа, оказав значительную информационную поддержку.

«Благодаря поддержке СМИ наши граждане, предприниматели, госслужащие, частные пользователи и жители самых отдаленных горных районов получили доступ к информации о цифровых услугах в рамках проекта. Это позволило создать прочный фундамент для устойчивого развития цифровой экономики страны», — подчеркнул Омаров.

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