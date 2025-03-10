Торги Путина с Трампом: «Украина и Южный Кавказ – мне, Венесуэла – тебе»

Самый актуальный вопрос последнего времени, волнующий практически все постсоветское пространство от Латвии и до Казахстана, – а не вернут ли нас Соединенные Штаты в медвежьи объятия России? И не будет ли мир в результате сделки между Трампом и Путиным вновь поделен на два противоборствующих лагеря? Еще буквально месяц назад я активно спорил по этому поводу со многими пессимистами, уверявшими, что такая сделка всенепременно состоится. Я бурно возражал, заявляя, что этого не может быть, потому что не может быть никогда. Ведь кем бы ни был Дональд Трамп, он же не средневековый император, его полномочия жестко ограничены, а легендарная американская система сдержек и противовесов в лице государственных институтов, независимой судебной системы, дипстейта и прочего в космос в ракетах Маска не улетела, ведь так? Эту систему нельзя проигнорировать, она не позволит принимать решения стратегической важности на базе эмоциональных взбрыков одного не по возрасту экспансивного человека. Даже если человек этот - президент Соединенных Штатов Америки!

«Никакого Мюнхена-2 не будет! – кричал я своим оппонентам. - И хватит об этом!» И вот сегодня, окидывая чреду событий минувшего месяца, начинаешь понимать, насколько наивной была убежденность вашего покорного слуги! Как оказалось, возможно все – и игнорировать сдержки-противовесы, и кошмарить госаппарат, и даже превращать всемогущий американский Конгресс в Верховный Совет бывшего СССР... Особенно актуально эта тема выглядит в Грузии, где народ уже четвертый месяц протестует против действующей власти. Худо-бедно, но благодаря активности гражданского общества в Грузии в последние месяцы сформировалось динамическое равновесие, при котором скинуть власть оппозиция не может, но и власть, в свою очередь, не в состоянии подавить протесты. Но это сейчас, в условиях политической неопределенности, когда Россия поддерживает «Грузинскую мечту» только политически и риторически, а финансовые и силовые ресурсы «Грузинской мечты», в основном, являются местными. Так что во внутригрузинских процессах Москва активной роли не играет. Но это только пока! Если же Трамп сдаст Украину, то для Москвы это станет четким сигналом того, что президент США не хочет связываться с Путиным и не намерен ему противостоять. А раз так, то Путин потребует от Трампа еще большего. В том числе возвращения контроля над бывшими республиками СССР. А почему, собственно, и нет? Если уж американцы откровенно «сливают» такую громадину, как Украина, то чего уж тут мелочиться?

Гулять так гулять! Конечно, открыто о такой сделке никто не скажет. Не будет никакого официального соглашения, в рамках которого стороны начнут обмениваться территориями по принципу «Венесуэла - твоя, а Южный Кавказ - мой». Но и большим секретом это тоже не будет. Уверяю вас, едва только российско-американские переговоры о разделе сфер влияния войдут в решающую фазу, как мы с вами это сразу почувствуем. Как глубоководные рыбы чувствуют приближение мощного землетрясения. В первую очередь, неожиданно резко сократится количество внешних контактов бывших советских республик с республиканской администрацией США. Властные политики, равно как и представители оппозиции, вдруг перестанут получать приглашение посетить Вашингтон, а во властных структурах США на неопределенное время перенесут реализацию разного рода проектов и инициатив, связанных с финансовой поддержкой наших стран. Словом, нам с вами ясно дадут понять, что Америке мы более неинтересны. А потом будет и официальное объявление. Выверенное, взвешенное, ни одного лишнего слова, все по делу и при этом никакой конкретики. Знаете, как будет выглядеть заявление для прессы Марко Рубио и Сергея Лаврова после того, как они закроют сделку?

Вот так: «Переговоры между нами прошли в конструктивном духе. Мы сумели найти общий язык по различных злободневным вопросам. Стороны также согласились с тем, что Россия и США с уважением относятся к региональным интересам каждой из стран и не будут препятствовать друг другу в их соблюдении». Перевести этот месседж для граждан постсоветских государств с дипломатического языка на общечеловеческий? Пожалуйста: «Мы вас сдали, господа! И с этим уже ничего не поделать. Так что учитесь жить по-новому». И эта реальность будет уже очень долгой. Поскольку Путин учтет все ошибки старой советской системы, все ляпы, допущенные Михаилом Горбачевым, и сделает все необходимые выводы, чтоб через пять, десять, двадцать лет никто уже не смог бы соскочить с политической орбиты «старшего брата». Разве что ногами вперед… Чтобы осознать реальность картины, которую я описал, следует, прежде всего, ответить на вопрос, а зачем это вообще России? Может Москве и даром не нужно увеличивать свои расходы на содержание третьих стран, от которых, по существу, ей нет никакой пользы, только обуза в виде бесконечных дотаций?

Дорогие друзья, не пытайтесь найти экономическое обоснование имперской политики России, готовой в угоду кремлевского лидера и представителей власти сжигать в топке миллиарды долларов! На самом деле, никому не дано понять, зачем самой большой в мире по территории России нужна Украина, Крым, Донбасс, микроскопическая Абхазия или практически несуществующая Южная Осетия. Вот нужны, и все тут! Конечно, если постараться, то можно разглядеть в российском политике и рациональные зерна. К примеру, контроль над Грузией позволит Москве полностью запереть страны Южного Кавказа и Центральной Азии. Вот страны, для которых территория Грузии является незаменимым транзитным хабом и, пожалуй, единственным способом отвязаться от логистической удавки России. Но в случае, если Москва подомнет под себя хотя бы одну из стран двух этих регионов, например, Грузию, то этот маршрут будет полностью в руках России, а также коррумпированных местных чиновников, которые не торопясь, шаг за шагом начнут его банкротить, придумывая различные регуляции и нормы, вроде бы логично выглядящие, но по сути направленные на полное уничтожение этого транспортного коридора. Безусловно, в теории Транскаспийский коридор вполне можно заменить Зангезурским. Но было бы наивно полагать, что в условиях «переформатирования» Грузии под Россию, соседнюю Армению будет ждать какая-то принципиально иная судьба.

Конечно, Турция будет этим недовольна – ведь для нее Азербайджан и тюркские государства Центральной Азии – это страны-родственники, судьба которых для Анкары имеет значение, выходящее за пределы выгоды и прибыли. Но она, скорее всего, попытается что-то выторговать у России путем переговоров и удовлетворится тем, что получит. Итак, с Россией и Турцией мы вроде бы разобрались. Другой вопрос: нужно ли возвращение на российскую орбиту странам этих регионов и их властям, которые сегодня охотно сотрудничают с Москвой, помогая ей обходить санкции и одновременно «навариваться» на этом промысле? Скорее всего, нет. Ведь даже самые пророссийски настроенные постсоветские государства могут, пока у них есть выбор между Западом и Россией, позволить себе с чем-то не соглашаться, иметь собственное мнение и периодически даже наотрез отказываться «идти в ногу» с Москвой. В ситуации же, когда их передадут «под патронаж» России, они этой возможности лишатся, станут чем-то чуть большим, чем Татарстан или Чечня, и будут вынуждены уступать нажиму России даже там, где им бы этого очень не хотелось.