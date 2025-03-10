ВВС Британии столкнулись с дефицитом пилотов
ВВС Великобритании столкнулись с нехваткой пилотов, что усугубляется обвинениями в дискриминации белых мужчин при наборе, сообщает Daily Mail.
Военные внутренние документы подтверждают необходимость повышения числа пилотов за счет переобучения сотрудников других подразделений, которые ранее не считались подходящими для этой профессии. Однако представители ВВС заявляют, что на данный момент хватит пилотов для выполнения всех операций. Также отметили, что сокращение сроков обучения позволило вновь открыться приемным заявкам.
Ситуация с дефицитом пилотов обострилась после скандала 2023 года, когда ВВС выплатили компенсации 31 белому мужчине за дискриминацию при наборе на работу. В СМИ также появилась информация о переписке, в которой соискателей называли «бесполезными белыми мужчинами», а также поднимался вопрос о давлении для увеличения числа женщин и представителей этнических меньшинств среди пилотов.
Заместитель министра обороны Британии Джеймс Хиппи пообещал провести расследование на предмет «позитивной дискриминации» в ВВС.