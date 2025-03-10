ВВС Британии столкнулись с дефицитом пилотов

ВВС Великобритании столкнулись с нехваткой пилотов, что усугубляется обвинениями в дискриминации белых мужчин при наборе, сообщает Daily Mail.

Военные внутренние документы подтверждают необходимость повышения числа пилотов за счет переобучения сотрудников других подразделений, которые ранее не считались подходящими для этой профессии. Однако представители ВВС заявляют, что на данный момент хватит пилотов для выполнения всех операций. Также отметили, что сокращение сроков обучения позволило вновь открыться приемным заявкам.