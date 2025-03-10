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Совместное письмо Азербайджана, Грузии, Венгрии и Румынии

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16:43 215

В столице Венгрии Будапеште состоялось 10-е заседание Комитета министров/руководителей в целях реализации "Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между Азербайджаном, Грузией, Венгрией и Румынией". Азербайджан на мероприятии представлял министр энергетики Парвиз Шахбазов, Венгрию - министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто, Грузию - первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, Румынию - министр энергетики Себастьян-Иоан Бурдужа, а Болгарию - министр энергетики Жечо Станков. На встрече также приняли участие представители Европейской комиссии, Совместного предприятия GECO Power Company и итальянской компании CESI.\

Министр энергетики Парвиз Шахбазов сообщил, что ведется работа над соответствующими контрактными документами с рядом международных компаний по ветроэнергетике на 4 участках, определенных в азербайджанском сегменте Каспийского моря, и эти соглашения также будут способствовать нашим планам по развитию "зеленого водорода". Министр представил рекомендации по производственным и транспортировочным компонентам проекта, а также бизнес-моделям и исследованиям по распределению потенциальных объемов "зеленой энергии" Каспийского моря в регионе. Было предложено создать в тесной координации с GECO и CESI 2 потока в Рабочей группе: "Первый поток может сосредоточиться на бизнес-моделях проекта и провести подготовительную работу для установления контактов с потенциальными инвесторами и покупателями, а второй - рассмотреть технические детали и соответствие требованиям ENTSO-E и других соответствующих организаций".

Министр также подчеркнул важность принятия решительных шагов для включения волоконно-оптического компонента проекта в объем работ по ТЭО.

После обсуждений министры 4 стран подписали Протокол об итогах заседания и "Совместное письмо Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии комиссару Европейского союза (ЕС) по вопросам энергетики Дану Йоргенсену". Цель письма - обеспечение соответствующей поддержки для предоставления проекту "Зеленый энергетический коридор Каспий - Черное море" статуса проекта, представляющего общий интерес (PMI). Было согласовано, что для включения проекта в Десятилетний план развития энергосети ЕС (TYNDP) соответствующее обращение будет передано оператором системы передачи Transelectrica в период с 1 апреля по 9 мая 2025 года, а общий контроль над процессом будет осуществляться совместно с GECO.

Также была достигнута договоренность о начале процедуры присоединения Болгарии к Межправительственному соглашению. Совместному предприятию были предоставлены соответствующие полномочия для присоединения Болгарии к проекту и учета вопросов, связанных с волоконно-оптическим кабельным (FOC) компонентом, в объеме работ ТЭО. В рамках заседания был подписан соответствующий документ с целью передачи GECO основных полномочий и обязательств по контракту между Министерством энергетики и компанией CESI.

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