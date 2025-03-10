Совместное письмо Азербайджана, Грузии, Венгрии и Румынии

В столице Венгрии Будапеште состоялось 10-е заседание Комитета министров/руководителей в целях реализации "Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между Азербайджаном, Грузией, Венгрией и Румынией". Азербайджан на мероприятии представлял министр энергетики Парвиз Шахбазов, Венгрию - министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто, Грузию - первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, Румынию - министр энергетики Себастьян-Иоан Бурдужа, а Болгарию - министр энергетики Жечо Станков. На встрече также приняли участие представители Европейской комиссии, Совместного предприятия GECO Power Company и итальянской компании CESI.\

Министр энергетики Парвиз Шахбазов сообщил, что ведется работа над соответствующими контрактными документами с рядом международных компаний по ветроэнергетике на 4 участках, определенных в азербайджанском сегменте Каспийского моря, и эти соглашения также будут способствовать нашим планам по развитию "зеленого водорода". Министр представил рекомендации по производственным и транспортировочным компонентам проекта, а также бизнес-моделям и исследованиям по распределению потенциальных объемов "зеленой энергии" Каспийского моря в регионе. Было предложено создать в тесной координации с GECO и CESI 2 потока в Рабочей группе: "Первый поток может сосредоточиться на бизнес-моделях проекта и провести подготовительную работу для установления контактов с потенциальными инвесторами и покупателями, а второй - рассмотреть технические детали и соответствие требованиям ENTSO-E и других соответствующих организаций".

Министр также подчеркнул важность принятия решительных шагов для включения волоконно-оптического компонента проекта в объем работ по ТЭО.