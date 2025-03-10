Продажу Китаю российских истребителей назвали ошибкой

Сделка по продаже истребителей Су-35 Китаю – это главная ошибка самолетостроения России. Об этом заявил обозреватель издания 19FortyFive Крис Осборн.

В издании напомнили, что в 2015 году Китай приобрел у России 24 истребителя Су-35 на сумму в $2,5 млрд.

«Китай, возможно, на самом деле не был заинтересован в том, чтобы «летать» на приобретенных Су-35, а просто позаимствовал или «украл» технологии для своего растущего авиапарка», — говорится в публикации.

Обозреватель Осборн предполагает, что Китай мог использовать Су-35 для изучения российских технологий.

До этого американский журнал The National Interest писал, что российский истребитель пятого поколения Су-57 имеет преимущества перед американским F-35 по скорости и стоимости. Американский F-35 оценивается на рынке в сумму от $80 до $110 млн. Российский самолет значительно дешевле, его средняя стоимость варьируется от $35 до $40 млн.