Спецпосланник Трампа: США не прекращали предоставление Киеву разведданных

США не прекращали предоставление Киеву разведданных, используемых в целях обороны.

Об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

"Как я понимаю, мы никогда не приостанавливали предоставление разведданных для оборонных нужд украинцев", - сказал он в эфире телеканала Fox News.

3 марта президент США Дональд Трамп распорядился остановить всю военную помощь Украине, включая ту, что уже была в пути. 5 марта стало известно, что это решение также распространяется на разведданные и спутниковые снимки. В результате Украину покинули все западные специалисты, которые помогали получать и обрабатывать подобную информацию в военном штабе в Киеве.