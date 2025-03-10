Экономисты составили доклады и пришли к Али Асадову

Как сообщили в Кабмине, в рамках заседания были рассмотрены "План мероприятий по развитию системы аграрного страхования", текущая ситуация и направления политики в сфере макроэкономической и финансовой стабильности, ключевые показатели и тенденции развития банковского и страхового секторов.

Также в повестку вошел отчет за 2024 год о результатах мониторинга и оценки "Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы" и Плана мероприятий I Государственной программы "Великое возвращение".

На заседании были заслушаны доклады помощника президента Азербайджана Шахмара Мовсумова, председателя ЦБА Талеха Казымова и исполнительного директора Центра анализа экономических реформ и коммуникации Вюсала Гасымлы, министра сельского хозяйства Меджнуна Мамедова.

По итогам заседания были приняты решения и даны различные поручения соответствующим структурам.