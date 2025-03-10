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В Северном море загорелся нефтяной танкер

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17:31 1106

В Северном море произошел пожар на нефтяном танкере после столкновения с контейнеровозом.

Нефтяной танкер Stena Immaculate под флагом США и контейнеровоз Solong из Португалии столкнулись в Северном море, сообщает The Telegraph со ссылкой на береговую охрану Великобритании.

Инцидент произошел у побережья Восточного Йоркшира, к востоку от города Халл, в 9:48 утра по местному времени. По предварительным данным, контейнеровоз врезался в танкер, который в тот момент стоял на якоре, передает BBC News.

После столкновения оба судна загорелись. На место аварии были направлены спасательные суда и вертолет.

В социальных сетях уже опубликованы фотографии и видео с места происшествия, на которых видно, как из танкера поднимается черный дым.

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