В Северном море загорелся нефтяной танкер

В Северном море произошел пожар на нефтяном танкере после столкновения с контейнеровозом.

Нефтяной танкер Stena Immaculate под флагом США и контейнеровоз Solong из Португалии столкнулись в Северном море, сообщает The Telegraph со ссылкой на береговую охрану Великобритании.

Инцидент произошел у побережья Восточного Йоркшира, к востоку от города Халл, в 9:48 утра по местному времени. По предварительным данным, контейнеровоз врезался в танкер, который в тот момент стоял на якоре, передает BBC News.

После столкновения оба судна загорелись. На место аварии были направлены спасательные суда и вертолет.

В социальных сетях уже опубликованы фотографии и видео с места происшествия, на которых видно, как из танкера поднимается черный дым.