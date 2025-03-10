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Названа дата возможной встречи Трампа и Си

17:51 697

Президент Китая Си Цзиньпин и глава США Дональд Трамп могут провести встречу в апреле в Китае.

Как сообщает South China Morning Post, источники утверждают, что обе стороны заинтересованы в восприятии визита как дипломатической победы.

В первоначальных обсуждениях рассматривалась именно поездка Трампа в Китай.

По словам одного из источников, чиновникам Пекина сейчас сложнее общаться со своими коллегами в Вашингтоне, чем при администрации Байдена, так как в Вашингтоне происходят радикальные изменения

Ранее Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности встречи с Си Цзиньпином.

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