Названа дата возможной встречи Трампа и Си

Как сообщает South China Morning Post, источники утверждают, что обе стороны заинтересованы в восприятии визита как дипломатической победы.

Президент Китая Си Цзиньпин и глава США Дональд Трамп могут провести встречу в апреле в Китае.

В первоначальных обсуждениях рассматривалась именно поездка Трампа в Китай.

По словам одного из источников, чиновникам Пекина сейчас сложнее общаться со своими коллегами в Вашингтоне, чем при администрации Байдена, так как в Вашингтоне происходят радикальные изменения

Ранее Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности встречи с Си Цзиньпином.