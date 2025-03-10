Али Нагиев о неконструктивной позиции Армении

Глава Службы государственной безопасности Азербайджана, председатель Государственной комиссии по делам военнопленных, пропавших без вести и заложников Али Нагиев встретился с генеральным директором Международной комиссии по делам пропавших без вести лиц Катрин Бомбергер. Об этом сообщили в госкомиссии.

На встрече Нагиев, в частности, заявил, что Армения не намерена сотрудничать в вопросе выяснения судьбы пропавших без вести азербайджанцев и по-прежнему занимает неконструктивную позицию.

Стороны положительно оценили совместную деятельность, осуществляемую с целью розыска граждан Азербайджана, пропавших без вести в результате военной агрессии Армении, после встречи, состоявшейся в апреле 2022 года.