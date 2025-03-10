США и Израиль отрабатывают удар по Ирану. Какие сценарии возможны?

Президент США Дональд Трамп пытается решить «иранский вопрос», используя тактику кнута и пряника: с одной стороны, он усиливает максимальное давление на Тегеран, а с другой, предлагает «сделку» верховному лидеру Ирана Али Хаменеи. Который заявляет в ответ, что под давлением и угрозами он не пойдет на диалог с Вашингтоном. Тем временем, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посредством усилий ортодоксального еврейского лобби в США пытается убедить Трампа в необходимости проведения совместной военной операции против Ирана. Таким образом, ситуация на Ближнем Востоке становится все более напряженной, а риск реализации военного сценария для «решения» иранской ядерной проблемы с каждым днем возрастает.

Израильские ВВС уже дважды наносили удары по Ирану без поддержки США «Нам не так уж и сложно сотрудничать с Израилем и уничтожить ядерный потенциал [Ирана]», – заявил в интервью телеканалу Fox News Sunday спецпосланник США по вопросам заложников Адам Бёлер. Совместные учения сил ВВС США и Израиля, проведенные на прошлой неделе, также являются признаком того, что уже в ближайшее время сценарий военной операции против Ирана может быть задействован. Согласно сообщению Центрального командования США (CENTCOM), в ходе этих учений израильские истребители F-15I и F-35 Adir провели над Аравийским полуостровом совместные маневры с американскими стратегическими бомбардировщиками B-52H Stratofortress. Как сообщает издание The Aviationist, B-52 является одним из четырех стратегических бомбардировщиков в составе оперативной группы BTF 25-2, развернутой с 11 февраля 2025 года на базе королевских ВВС Великобритании в Фэрфорде. На опубликованных CENTCOM фотографиях видно, что истребители израильских ВВС полностью вооружены. В то время, как на внешних подвесках B-52 боеприпасов не видно. Однако по мнению экспертов, они могли находиться во внутренних отсеках бомбардировщиков.

CENTCOM назвал тренировочный полет «третьей миссией BTF за две недели», отметив, что он позволил «укрепить взаимодействие партнеров и продемонстрировать возможности проецирования силы в регионе». В ходе полета отрабатывались дозаправка в воздухе израильских F-35 Adir и их координация с ВВС союзных стран. Напомним, что в предыдущей миссии участвовали два из четырех американских бомбардировщиков B-52, развернутых на британской авиабазе Фэрфорд. В ходе 24-часового вылета 17 февраля они сбросили боевые бомбы в неназванных странах, после чего к ним присоединились четыре самолета-заправщика KC-135 Stratotanker, базирующиеся в Милденхолле (Великобритания). Дозаправившись, самолеты взяли курс на юг Франции и Средиземное море, а затем – на восток, в зону ответственности Центрального командования США. После этих учений американцы в своих пресс-релизах официально не упоминали Израиль или его ВВС. Однако газета The Times of Israel написала о совместных маневрах израильских истребителей с бомбардировщиками B-52, отметив, что эти учения были «потенциально направлены на подготовку израильских военных к возможному совместному с США удару по Ирану». «Израильские ВВС уже дважды наносили удары по Ирану без поддержки США, - пишет, в частности, Times of Israel. – Но вероятно им понадобятся мощные возможности B-52 для эффективного уничтожения хорошо укрепленных подземных ядерных объектов Ирана».

Возможные сценарии военной операции Аналитики считают, что возможны несколько сценариев военной операции против Ирана. Первый предполагает совместные массированные удары ВВС США и Израиля по ядерным объектам Ирана, как этого добивается Нетаньяху. Поскольку многие военные базы и ядерные объекты Ирана расположены глубоко под землей, для их уничтожения необходимы мощные противобункерные бомбы. Израиль таких боеприпасов не имеет, но ранее в СМИ появлялась информация, что американцы согласились передать израильтянам тяжелые противобункерные бомбы – информация, которую Пентагон официально не подтвердил. Также у Израиля нет бомбардировщиков, способных нести 10-тонные боеприпасы – такие бомбы могут использовать только B-52H. Поэтому Израиль добивается прямого участия США в операции. Второй вариант – Израиль наносит удары самостоятельно, а США оказывают оперативную поддержку, но непосредственно в бомбардировках не участвуют. В этом случае авиаудары Израиля могут серьезно ослабить ядерный и военный потенциал Ирана, но не уничтожить его полностью. В лучшем случае это приведет к тому, что реализация иранской ядерной программа замедлится на несколько лет. Третий сценарий – Израиль проводит операцию в одиночку. В этом случае удары будут точечными и нацелены на ключевые объекты, такие, как подземный центр обогащения урана Фордо. Но если Иран ответит контрударами, и эскалация усилится, то США могут вступить в конфликт.