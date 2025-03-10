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США и Израиль отрабатывают удар по Ирану. Какие сценарии возможны?

третья мировая
Фархад Мамедов, автор haqqin.az
18:00 1781

Президент США Дональд Трамп пытается решить «иранский вопрос», используя тактику кнута и пряника: с одной стороны, он усиливает максимальное давление на Тегеран, а с другой, предлагает «сделку» верховному лидеру Ирана Али Хаменеи. Который заявляет в ответ, что под давлением и угрозами он не пойдет на диалог с Вашингтоном.

Тем временем, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посредством усилий ортодоксального еврейского лобби в США пытается убедить Трампа в необходимости проведения совместной военной операции против Ирана.

Таким образом, ситуация на Ближнем Востоке становится все более напряженной, а риск реализации военного сценария для «решения» иранской ядерной проблемы с каждым днем возрастает.

Нетаньяху посредством усилий ортодоксального еврейского лобби в США пытается убедить Трампа в необходимости проведения совместной военной операции против Ирана

Израильские ВВС уже дважды наносили удары по Ирану без поддержки США

«Нам не так уж и сложно сотрудничать с Израилем и уничтожить ядерный потенциал [Ирана]», – заявил в интервью телеканалу Fox News Sunday спецпосланник США по вопросам заложников Адам Бёлер.

Совместные учения сил ВВС США и Израиля, проведенные на прошлой неделе, также являются признаком того, что уже в ближайшее время сценарий военной операции против Ирана может быть задействован. Согласно сообщению Центрального командования США (CENTCOM), в ходе этих учений израильские истребители F-15I и F-35 Adir провели над Аравийским полуостровом совместные маневры с американскими стратегическими бомбардировщиками B-52H Stratofortress.

Как сообщает издание The Aviationist, B-52 является одним из четырех стратегических бомбардировщиков в составе оперативной группы BTF 25-2, развернутой с 11 февраля 2025 года на базе королевских ВВС Великобритании в Фэрфорде.

На опубликованных CENTCOM фотографиях видно, что истребители израильских ВВС полностью вооружены. В то время, как на внешних подвесках B-52 боеприпасов не видно. Однако по мнению экспертов, они могли находиться во внутренних отсеках бомбардировщиков.

Совместные учения сил ВВС США и Израиля, проведенные на прошлой неделе, также являются признаком того, что уже в ближайшее время сценарий военной операции против Ирана может быть задействован

CENTCOM назвал тренировочный полет «третьей миссией BTF за две недели», отметив, что он позволил «укрепить взаимодействие партнеров и продемонстрировать возможности проецирования силы в регионе». В ходе полета отрабатывались дозаправка в воздухе израильских F-35 Adir и их координация с ВВС союзных стран.

Напомним, что в предыдущей миссии участвовали два из четырех американских бомбардировщиков B-52, развернутых на британской авиабазе Фэрфорд. В ходе 24-часового вылета 17 февраля они сбросили боевые бомбы в неназванных странах, после чего к ним присоединились четыре самолета-заправщика KC-135 Stratotanker, базирующиеся в Милденхолле (Великобритания). Дозаправившись, самолеты взяли курс на юг Франции и Средиземное море, а затем – на восток, в зону ответственности Центрального командования США.

После этих учений американцы в своих пресс-релизах официально не упоминали Израиль или его ВВС. Однако газета The Times of Israel написала о совместных маневрах израильских истребителей с бомбардировщиками B-52, отметив, что эти учения были «потенциально направлены на подготовку израильских военных к возможному совместному с США удару по Ирану».

«Израильские ВВС уже дважды наносили удары по Ирану без поддержки США, - пишет, в частности, Times of Israel. – Но вероятно им понадобятся мощные возможности B-52 для эффективного уничтожения хорошо укрепленных подземных ядерных объектов Ирана».

Израильские истребители провели маневры с американскими стратегическими бомбардировщиками B-52H Stratofortress

Возможные сценарии военной операции

Аналитики считают, что возможны несколько сценариев военной операции против Ирана.

Первый предполагает совместные массированные удары ВВС США и Израиля по ядерным объектам Ирана, как этого добивается Нетаньяху.

Поскольку многие военные базы и ядерные объекты Ирана расположены глубоко под землей, для их уничтожения необходимы мощные противобункерные бомбы. Израиль таких боеприпасов не имеет, но ранее в СМИ появлялась информация, что американцы согласились передать израильтянам тяжелые противобункерные бомбы – информация, которую Пентагон официально не подтвердил.

Также у Израиля нет бомбардировщиков, способных нести 10-тонные боеприпасы – такие бомбы могут использовать только B-52H. Поэтому Израиль добивается прямого участия США в операции.

Второй вариант – Израиль наносит удары самостоятельно, а США оказывают оперативную поддержку, но непосредственно в бомбардировках не участвуют. В этом случае авиаудары Израиля могут серьезно ослабить ядерный и военный потенциал Ирана, но не уничтожить его полностью. В лучшем случае это приведет к тому, что реализация иранской ядерной программа замедлится на несколько лет.

Третий сценарий – Израиль проводит операцию в одиночку. В этом случае удары будут точечными и нацелены на ключевые объекты, такие, как подземный центр обогащения урана Фордо. Но если Иран ответит контрударами, и эскалация усилится, то США могут вступить в конфликт.

Сейчас Иран пытается усилить свою ПВО за счет отечественных комплексов «Бавар»

Способен ли Иран сопротивляться?

Система ПВО Ирана существенно уступает возможностям ВВС США и Израиля. Хотя в последние годы Тегеран активно укрепляет оборону своих стратегических объектов и строит эшелонированную систему ПВО, в прошлом году Израиль без каких-либо препятствий вывел из строя иранские зенитно-ракетные комплексы С-300 «Фаворит», которые считались ключевыми элементами обороны.

Сейчас Иран пытается усилить свою ПВО за счет отечественных комплексов «Бавар», а также готовится использовать для защиты воздушного пространства российские истребители Су-35. Тем не менее, в случае реального конфликта военно-воздушные силы США и Израиля смогут нанести удары по территории Ирана практически без потерь.

В то же время, у Ирана есть мощные ракетные и беспилотные силы, позволяющие ему нанести массированные ответные удары по Израилю и военным базам США в регионе. Корпус стражей исламской революции в последние годы активно демонстрирует свои подземные ракетные базы и возможности ударных дронов.

Таким образом, Иран не является легкой мишенью, так что, применение военного сценария может привести к непредсказуемым последствиям для всего региона.

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