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Британия обещает передать Украине миллиарды Абрамовича

18:12 864

Великобритания планирует разблокировать 2,3 млрд фунтов, вырученных от продажи футбольного клуба «Челси», и направить их на поддержку Украины. Правительство этой страны готово принять все необходимые меры, вплоть до судебного разбирательств, пишет Financial Times со ссылкой на министра иностранных дел Дэвида Лемми.

Эти средства, полученные от сделки с российским миллиардером Романом Абрамовичем, уже два года остаются замороженными на специальном счете.

Британское правительство считает, что деньги должны быть использованы для оказания гуманитарной помощи жертвам войны, и рассматривает возможность создания отдельного фонда для их распределения.

«Я разочарован тем, что этого не произошло, это правда - и что деньги нужно распределить, их нужно использовать», - отметил Лемми в интервью FT.

Лемми подчеркнул, что задержка с переводом средств вызывает обеспокоенность, однако власти решительно настроены ускорить процесс, несмотря на возникшие юридические сложности. Сейчас ведутся переговоры с представителями Абрамовича и международными партнерами, чтобы найти оптимальное решение.

Напомним, Роман Абрамович приобрел «Челси» в 2003 году, но после российского вторжения в Украину был отстранен от управления клубом и попал под санкции. В марте 2022 года он объявил о продаже команды, заявив, что вырученные средства будут направлены на помощь Украине. В мае того же года клуб продали за 5,4 миллиарда долларов, но деньги до сих пор не были переданы.

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