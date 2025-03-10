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Новая лига в азербайджанском баскетболе

Отдел спорта
18:12 403

В Азербайджане взяла старт баскетбольная лига U-12.

Согласно регламенту в ней играют команды 12 клубов баскетбольной лиги Азербайджана (ABL). Они распределены по группам так же, как и взрослые коллективы.

Группа «А»: «Сабах», «Нахчыван», «Нефтчи», «Абшерон», «Серхедчи», НТД.

Группа «B»: «Гянджа», «Шеки», «Орду», «Сумгаит», «Губа», «Лянкяран».

Команды сыграют в два круга, то есть проведут по 10 матчей. Из каждой группы по два лучших коллектива напрямую выйдут в четвертьфинал, а остальные восемь команд сыграют в 1/8 финала.

Матчи лиги U-12 будут проходить в спортивных залах Азербайджанского технического университета и Азербайджанского университета архитектуры и строительства.

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