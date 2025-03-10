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Американские раввины обратились к Трампу из-за Азербайджана
Новость дня
Американские раввины обратились к Трампу из-за Азербайджана

Чего ждет Трамп от встречи в Джидде

18:18 641

Соединенные Штаты рассчитывают на то, что предстоящая 11 марта встреча в Саудовской Аравии приведет к существенному прогрессу в движении к урегулированию конфликта в Украине, заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

«Думаю, мы едем туда с ожиданием того, что добьемся существенного прогресса. Я, разумеется, на это надеюсь», - сказал он в эфире телекомпании Fox News, комментируя намеченные на вторник переговоры в Джидде.

По словам Уиткоффа, между США и Украиной было «много дискуссий» после встречи американского президента Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Вашингтоне в конце февраля.

«И я бы хотел описать это как прогресс», - отметил спецпредставитель. «Я бы надеялся, что сделка достигнута», - добавил Уиткофф. «Важно обсудить, конечно, протоколы безопасности для украинцев, они об этом пекутся. Территориальный вопрос. <...> Но это не сложные вопросы. Их просто надо водрузить на стол переговоров, и всем необходимо быть прозрачными в плане своих ожиданий. После этого мы можем начать дискуссию о том, как достичь компромисса», - утверждал Уиткофф.

28 февраля Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с Трампом. Во время беседы в присутствии журналистов между ними возникла перепалка, после чего Зеленский покинул Белый дом.

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