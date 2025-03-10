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Девять лет Тофику Ягублу

новость дополнена
Инара Рафикгызы
18:20 1332

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось судебное заседание по уголовному делу члена Национального совета Тофика Ягублу и журналиста Эльнура Мамедова (Вагифоглу).

Как стало известно haqqin.az, на заседании под председательством судьи Эльнура Нуриева был зачитан приговор обвиняемым. Согласно вердикту суда, Тофик Ягублу приговорен к 9 годам лишения свободы, Эльнур Мамедов - к восьми годам.

Прокурор ранее требовал приговорить Тофика Ягублу к 10 годам лишения свободы, Эльнура Мамедова - к 9 годам.

Согласно обвинению, Ягублу вступил с Мамедовым в преступный сговор с целью присвоения чужого имущества путем мошенничества. Ягублу потребовал у потерпевшего Эльшана Гусейнова 25 тысяч евро и 10 тысяч манатов за предоставление ему гражданства Германии. Эльнур Мамедов, получив деньги от Гусейнова, передал их Ягублу. Ягублу был задержан 14 декабря прошлого года. Ему были предъявлены обвинения по статьям 178.3.2 (мошенничество, совершенное с причинением крупного ущерба), 320.1 (подделка официальных документов) и 320.2 (использование заведомо поддельных документов) УК Азербайджана. Потерпевшим по делу проходил Эльшан Гусейнов. T.Ягублу не признал себя виновным по предъявленным ему обвинениям.

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