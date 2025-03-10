«Приказ из Москвы»: в Чечне возмутились блокировкой Telegram

«Если это не предвзятое отношение, чем обусловлен выбор именно Чеченской Республики? Чем ситуация в Чеченской Республике отличается от других субъектов России? Разве в нашем регионе есть информационные риски, которых нет в других регионах страны?» — написал Дадаев в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что, согласно официальной статистике, Чечня — один из самых безопасных регионов страны. По его словам, вместо блокировки необходимо разработать стратегию борьбы с негативными явлениями на платформе.

«Мы настоятельно призываем пересмотреть это решение (о блокировке. — ТМТ), учитывая, что жители региона имеют такое же право на получение и распространение информации, как и другие граждане нашей страны», — заключил Дадаев.

До этого министр цифрового развития Дагестана Юрий Гамзатов сообщил, что решение о блокировке Telegram в Дагестане и Чечне было принято на федеральном уровне в целях безопасности. По его словам, мессенджер «часто используют недруги» для дестабилизации внутри страны. В пример он привел беспорядки в аэропорту Махачкалы в 2023 году. Министр рекомендовал жителям Северного Кавказа переходить на альтернативные платформы, в частности на мессенджер «ВКонтакте». В то же время член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин допустил, что блокировку с Telegram в Дагестане и Чечне могут снять, если администрация мессенджера изменит правила модерации и начнет удалять весь экстремистский контент.

В декабре 2024 года на Северном Кавказе вновь перестал работать Telegram. Оператор «Эллко» пояснил, что это может быть связано с учениями Роскомнадзора «по отработке сценариев отключения доступа к зарубежному сегменту сети». Перед этим дагестанское издание «Новое дело» со ссылкой на источники писало, что российские власти могут использовать Дагестан, Чечню и Ингушетию в качестве полигона для тестирования отключения от зарубежного интернета.