Как уничтожают символ свободы слова в США
Президент США Дональд Трамп методично уничтожает радио «Голос Америки», которое служило символом свободы слова на всем протяжении холодной войны.
По сообщению западных СМИ, Трамп принуждает к увольнению всех журналистов, которые критически высказываются о его решениях, и установил негласную цензуру на независимую позицию журналистов «Голоса Америки». То, чего не смогли сделать национал-социалисты в Германии в 1942 году, а затем ЦК КПСС, по решению которого передачи «Голоса Америки» с 1948 года систематически глушились мощными генераторами электронных шумов, за месяц сделал Трамп, практически задушив эту легендарную радиостанцию.
Отметим, что «Голос Америки» – самая крупная мультимедийная новостная организация в США, которая производит контент на более чем 45 языках мира для аудитории, имеющей ограниченный доступ к свободной прессе.
Чистка в «Голосе Америки» началась со статуса Илона Маска, которому Трамп поручил провести радикальные сокращения в государственном управлении. В сети X миллиардер написал, что «Голос Америки» следует закрыть: «Их больше никто не слушает. Там только радикальные левые безумцы разговаривают сами с собой и в процессе пожирают деньги».
Далее началась реструктуризация руководства «Голоса Америки», которая заключалась в назначении руководителем вещателя Кари Лейк - бывшей ведущей телевизионных новостей и несостоявшегося кандидата в Сенат от Республиканской партии, которая часто распространяла ложь и теории заговора.
Лейк отвергла призывы Илона Маска и спецпосланника Трампа по особым вопросам Гренелла полностью закрыть «Голос Америки», но пообещала очистить вещатель от «синдрома недовольства Трампом». Не имеющая никаких организаторских, творческих, интеллектуальных талантов Лейк является ярой поклонницей «политического величия» Трампа и готова превозносить американского президента покруче, чем Пекин воспевал Мао Цзэдуна во время культурной революции. Под удар попали журналисты, опубликовавшие критические комментарии о правительстве. В частности, уволен главный национальный корреспондент «Голоса Америки» Стив Харман, который написал критический комментарий в социальной сети о ликвидации USAID и критиковал администрацию Трампа в том, что она сформирована по принципу лояльности, а не опыта. Комментарий Хартмана вызвал гневную реакцию спецпосланника Трампа Ричарда Гренелла. Он назвал Хармана изменником и потребовал его увольнения, а также всех журналистов «Голоса Америки», которые выступают против политики правительства. «Не будет преувеличением сказать, что это измена. Вы не можете работать против официальной политики правительства США, получая за это деньги от американских налогоплательщиков», - написал Гренелл в сети X.
За время существования «Голоса Америки» ни один президент США не предпринимал столь циничных попыток подчинить себе старейший зарубежный вещатель США. Решения предыдущих президентов только расширяли права и возможности радиостанции. Но Трамп хочет оставить свой след в истории США, устанавливая свои порядки в «Голосе Америки», если даже его действия противоречат Хартии вещателя, которая предусматривает, что ее журналисты должны публиковать независимые новости и информацию, а не выступать рупорами правительства.
Согласно хартии, принятой еще президентом Джеральдом Фордом и дополненной другими президентами, редакционная независимость и выполнение миссии «Голоса Америки» гарантируется законом, который защищает журналистов от возможного давления со стороны политиков или государственных чиновников.
По данным New York Times, c начала марта журналисты «Голоса Америки» подвергаются расследованиям из-за комментариев о Трампе. Журналисты из-за опасений увольнения стали давать анонимные комментарии о том, что подверглись пристальному вниманию из-за некоторых своих публичных выступлений.
В частности, Агентство США по глобальным медиа, директором которого Трамп назначил консервативного активиста Брента Бозелла, начало кадровые расследования в отношении журналистов «Голоса Америки» за критику Трампа или комментарии, которые воспринимались как критические в адрес американского президента.
По словам сотрудников «Голоса Америки», по крайней мере несколько материалов, содержавших критику в адрес Трампа и его администрации, не были опубликованы или сильно смягчены.
Чтобы отвести гнев окружения Трампа, была снижена в должности Пэтси Видакусвара - руководитель бюро «Голоса Америки» в Белом доме, которая выразила недовольство решениями администрации Трампа.
Досталось и новостным агентствам, входящим в пресс-пул по освещению деятельности американского президента. Associated Press было исключено от участия в мероприятиях президента, поскольку оно не собирается называть Мексиканский залив Американским заливом, как того требует Трамп.
Судя по всему, Трамп готовит большую чистку в американских СМИ. Федеральная комиссия по связи ведет расследование относительно того, действуют ли вещатели в общественных интересах. Трамп пригрозил судебными исками против новостных агентств, редакционной политикой которых он не доволен.