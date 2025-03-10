Как уничтожают символ свободы слова в США

По сообщению западных СМИ, Трамп принуждает к увольнению всех журналистов, которые критически высказываются о его решениях, и установил негласную цензуру на независимую позицию журналистов «Голоса Америки». То, чего не смогли сделать национал-социалисты в Германии в 1942 году, а затем ЦК КПСС, по решению которого передачи «Голоса Америки» с 1948 года систематически глушились мощными генераторами электронных шумов, за месяц сделал Трамп, практически задушив эту легендарную радиостанцию.

Отметим, что «Голос Америки» – самая крупная мультимедийная новостная организация в США, которая производит контент на более чем 45 языках мира для аудитории, имеющей ограниченный доступ к свободной прессе.

Чистка в «Голосе Америки» началась со статуса Илона Маска, которому Трамп поручил провести радикальные сокращения в государственном управлении. В сети X миллиардер написал, что «Голос Америки» следует закрыть: «Их больше никто не слушает. Там только радикальные левые безумцы разговаривают сами с собой и в процессе пожирают деньги».

Далее началась реструктуризация руководства «Голоса Америки», которая заключалась в назначении руководителем вещателя Кари Лейк - бывшей ведущей телевизионных новостей и несостоявшегося кандидата в Сенат от Республиканской партии, которая часто распространяла ложь и теории заговора.

Лейк отвергла призывы Илона Маска и спецпосланника Трампа по особым вопросам Гренелла полностью закрыть «Голос Америки», но пообещала очистить вещатель от «синдрома недовольства Трампом». Не имеющая никаких организаторских, творческих, интеллектуальных талантов Лейк является ярой поклонницей «политического величия» Трампа и готова превозносить американского президента покруче, чем Пекин воспевал Мао Цзэдуна во время культурной революции. Под удар попали журналисты, опубликовавшие критические комментарии о правительстве. В частности, уволен главный национальный корреспондент «Голоса Америки» Стив Харман, который написал критический комментарий в социальной сети о ликвидации USAID и критиковал администрацию Трампа в том, что она сформирована по принципу лояльности, а не опыта. Комментарий Хартмана вызвал гневную реакцию спецпосланника Трампа Ричарда Гренелла. Он назвал Хармана изменником и потребовал его увольнения, а также всех журналистов «Голоса Америки», которые выступают против политики правительства. «Не будет преувеличением сказать, что это измена. Вы не можете работать против официальной политики правительства США, получая за это деньги от американских налогоплательщиков», - написал Гренелл в сети X.