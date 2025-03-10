Скандал в Госдепе

Исполняющий обязанности заместителя секретаря Государственного департамента США по вопросам публичной дипломатии Даррен Битти до назначения на свою должность распространял в соцсети X слухи о сексуальной ориентации госсекретаря Марко Рубио. Об этом сообщает телеканал CNN, сославшись на удаленные публикации Битти.

В частности, отмечается, что высокопоставленный представитель Госдепа распространял ложные сведения относительно Марко Рубио. Исследуя архивы интернет-ресурсов, телеканал обнаружил, что в январе 2021 года в одной из публикаций Битти поддерживалась теория заговора.

Согласно этой теории, задержание Рубио во время нарушенного комендантского часа в студенческие годы якобы указывало на его гомосексуальность и визиты на определенные пенные вечеринки. Помимо этого, в своих удаленных публикациях Битти предполагал, что Рубио обладает низким уровнем интеллектуальных способностей, и негативно отзывался об избирателях, готовых отдать за него свои голоса.

Битти также ставил под сомнение политическое будущее госсекретаря, называя изменения в его публичном имидже «мошенничеством» и «бессмысленностью».

В интервью CNN Битти, однако, выразил большую уверенность в Рубио и назвал возможность работать под его руководством «невероятной честью».

В ответ на запросы о комментариях Рубио отказался обсуждать ранние заявления Битти и отметил, что тот не получит постоянной позиции в ведомстве.