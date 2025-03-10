Байрамов отправился в Казахстан
18:57 218
В понедельник, 10 марта, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с официальным визитом в Казахстан.
Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана.
Отмечается, что в рамках официального визита 11 марта планируются встречи министра Д.Байрамова с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу, а также с официальными лицами.
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