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Американские раввины обратились к Трампу из-за Азербайджана

Байрамов отправился в Казахстан

18:57 218

В понедельник, 10 марта, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с официальным визитом в Казахстан.

Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Отмечается, что в рамках официального визита 11 марта планируются встречи министра Д.Байрамова с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу, а также с официальными лицами.

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