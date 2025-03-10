Мировые фондовые рынки лихорадит из-за решений Трампа

S0&P 500 сократился на 1,33%, Dow Jones — на 0,73%, NASDAQ — на 2,27%. Общеевропейский STOXX 600 снизился почти на 1%, германский DAX — на 1,25%, британский FTSE 100 — на 0,56%. Ранее также упали некоторые азиатские индексы: гонконгский Hang Seng — на 1,85%, а шанхайский SSE Composite — на 0,2%.

Аналитики связывают падение индексов с инициированным президентом США Дональдом Трампом повышением импортных тарифов, а также другими мерами, проводимыми его администрацией.

Сам президент США в интервью Fox News признал, что повышение тарифов может сказаться на росте американской экономики, не ответив на вопрос, приведет ли это к рецессии. Аналитики банка JPMorgan Chase в своих прогнозах говорят о 40-процентной вероятности рецессии в США против 30-процентной вероятности в начале года. «Мы видим существенный риск того, что в этом году в США будет рецессия из-за экстремальной политики»,— отметили они.

«Причина падения акций — всплеск неопределенности и опасения, что эта неопределенность приведет к целому ряду негативных последствий. Вся эта неопределенность ведет к тому, что потребители и компании в сущности залегли на дно и ждут, когда все прояснится»,— считает основатель американской аналитической компании The Sevens Report Том Эссе.