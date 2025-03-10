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Разведка Украины объяснила, зачем Россия хочет паузы в войне

19:21 176

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что у России есть все признаки необходимости паузы в войне против Украины. Об этом он рассказал в комментарии Deutsche Welle.

По его словам, россияне достигли предела своих производственных возможностей.

«Что значит, какие признаки, когда вы спрашиваете руководителя разведки? Да все признаки для этого есть, абсолютно все», - ответил он на вопрос журналистов.

Буданов подчеркнул, что Россия уже вышла на максимальный уровень военного производства и не в состоянии нарастить выпуск вооружения сверх нынешних объемов.

Еще одним фактором, требующим для РФ передышки, является высокая стоимость боевых действий. Как отметил глава ГУР, один день войны обходится Москве почти в миллиард долларов, что составляет около 41% официального бюджета РФ.

«Россия тратит свои средства. У нас есть партнеры в этом плане, а они собственные средства тратят», - добавил Буданов.

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