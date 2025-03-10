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Американские раввины обратились к Трампу из-за Азербайджана

Трамп и ХАМАС: чего опасаются в Израиле

19:46 818

Между Израилем и администрацией президента Дональда Трампа начало возникать напряжение после того, как США вступили в прямые переговоры с ХАМАС по заложникам в Газе. В частности, израильские лидеры выразили свое недовольство спецпредставителем по заложникам Адамом Белером, который проводил переговоры с высокопоставленным представителем группировки, пишет Bloomberg.

В частности, чиновники Израиля подчеркнули, что ХАМАС является террористической организацией, чьим словам нельзя доверять или принимать их за чистую монету. В свою очередь Белер признал «некоторые беспокойства» Израиля, но сказал, что мнение и предложения ХАМАС полезно услышать.

«Мы не агент Израиля. У нас есть конкретные интересы», — заявил он в эфире CNN.

Отмечается, что споры по поводу контактов Белера с ХАМАС являются первым признаком разногласий. Несмотря на публичную поддержку Трампом Израиля, непредсказуемые шаги президента, в частности начало прямых переговоров с Россией, вызывают настороженность чиновников. Министр сельского хозяйства Израиля Ави Дихтер и член кабинета министров безопасности выступили с критикой Белера.

«Эта мера, которая — даже если намерения очень хорошие — выполнение очень плохое, очень проблематична. Очень опасно, когда ты делаешь шаги, не зная и не согласуясь с израильской стороной», — заявил он.

Израильские чиновники неоднократно заявляли, что когда появились разногласия между их позицией и позицией США во время администрации президента Джо Байдена, ХАМАС усилил свою позицию. Тель-Авив был в восторге от избрания Трампа в ноябре.

Несмотря на прямые переговоры с ХАМАС, Белер заявил, что отношения между США и Израилем крепки и не находятся под угрозой. Также министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил, что «Израиль на 100% координирует действия с администрацией США».

По словам Белера, он сосредоточен на возвращении всех заложников. Он добавил, что ХАМАС готов вернуть их в обмен на 10-15-летнее перемирие и сложение оружия. Министр сельского хозяйства Израиля сказал, что такие разговоры свидетельствуют о наивности, а американский представитель плохо понимает регион и ХАМАС.

Напомним, Reuters писал, что Израиль и ХАМАС сигнализируют о готовности к следующему этапу переговоров о прекращении огня. Посредники между сторонами продвигают начавшиеся в январе переговоры о продолжении хрупкого перемирия.

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