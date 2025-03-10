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Американские раввины обратились к Трампу из-за Азербайджана
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Американские раввины обратились к Трампу из-за Азербайджана

Эрдоган о встрече с Ильхамом Алиевым

20:11 1753

Благодаря газопроводу Игдыр-Нахчыван все потребности Нахчывана в природном газе будут удовлетворяться в течение как минимум 30 лет.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, говоря о своей встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, которая состоялась 5 марта.

«Кроме того, я и мой брат Ильхам Алиев обсудили многие важные вопросы, особенно мирные переговоры с Арменией», - сказал Эрдоган журналистам после заседания Кабинета министров.

Отметим, что 5 марта в Анкаре состоялась церемония открытия газопровода Игдыр-Нахчыван в формате видеосвязи. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в мероприятии.

На церемонии открытия было отмечено, что проект газопровода Игдыр-Нахчыван, наряду с диверсификацией газоснабжения Нахчывана, также послужит повышению благосостояния населения как Нахчывана, так и Игдыра. Еще одной особенностью проекта является то, что в будущем трубопровод, максимальная пропускная способность которого сегодня составляет 730 млн кубометров, можно будет расширить.

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