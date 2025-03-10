Путин наградил Сахибу Гафарову

Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы спикера Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахибу Гафарову.

Указ главы российского государства опубликован на портале правовой информации.

Спикер азербайджанского парламента отмечена за заслуги в укреплении российско-азербайджанских отношений.

Отметим, что Сахиба Гафарова возглавляет парламент Азербайджана с 2020 года, в сентябре 2024 года была переизбрана на этот пост. Ранее избиралась депутатом парламента. Входила в состав делегации Азербайджана в Парламентской ассамблее Совета Европы.