USD 1.7000
EUR 1.8412
RUB 1.8889
Подписаться на уведомления
Американские раввины обратились к Трампу из-за Азербайджана
Новость дня
Американские раввины обратились к Трампу из-за Азербайджана

Путин наградил Сахибу Гафарову

20:15 2192

Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы спикера Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахибу Гафарову.

Указ главы российского государства опубликован на портале правовой информации.

Спикер азербайджанского парламента отмечена за заслуги в укреплении российско-азербайджанских отношений.

Отметим, что Сахиба Гафарова возглавляет парламент Азербайджана с 2020 года, в сентябре 2024 года была переизбрана на этот пост. Ранее избиралась депутатом парламента. Входила в состав делегации Азербайджана в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Зеленский извинился
Зеленский извинился
21:35 726
Бои в Курской области: у украинцев все сложно
Бои в Курской области: у украинцев все сложно обновлено 21:27
21:27 6453
Эмиссары Трампа говорят с Украиной. Зеленский где-то рядом, в другом городе
Эмиссары Трампа говорят с Украиной. Зеленский где-то рядом, в другом городе горячая тема; все еще актуально
15:13 3690
Путин наградил Сахибу Гафарову
Путин наградил Сахибу Гафарову
20:15 2193
Эрдоган о встрече с Ильхамом Алиевым
Эрдоган о встрече с Ильхамом Алиевым
20:11 1755
Экономисты составили доклады и пришли к Али Асадову
Экономисты составили доклады и пришли к Али Асадову фото
17:26 2322
Кто стоит за «резней» в Латакии?
Кто стоит за «резней» в Латакии? главная тема; все еще актуально
14:17 4986
Баку ответил французскому министру
Баку ответил французскому министру
19:02 3010
США и Израиль отрабатывают удар по Ирану. Какие сценарии возможны?
США и Израиль отрабатывают удар по Ирану. Какие сценарии возможны? третья мировая
18:00 3275
Мировые фондовые рынки лихорадит из-за решений Трампа
Мировые фондовые рынки лихорадит из-за решений Трампа
19:04 1959
Скандал в Госдепе
Скандал в Госдепе
18:53 3880

ЭТО ВАЖНО

Зеленский извинился
Зеленский извинился
21:35 726
Бои в Курской области: у украинцев все сложно
Бои в Курской области: у украинцев все сложно обновлено 21:27
21:27 6453
Эмиссары Трампа говорят с Украиной. Зеленский где-то рядом, в другом городе
Эмиссары Трампа говорят с Украиной. Зеленский где-то рядом, в другом городе горячая тема; все еще актуально
15:13 3690
Путин наградил Сахибу Гафарову
Путин наградил Сахибу Гафарову
20:15 2193
Эрдоган о встрече с Ильхамом Алиевым
Эрдоган о встрече с Ильхамом Алиевым
20:11 1755
Экономисты составили доклады и пришли к Али Асадову
Экономисты составили доклады и пришли к Али Асадову фото
17:26 2322
Кто стоит за «резней» в Латакии?
Кто стоит за «резней» в Латакии? главная тема; все еще актуально
14:17 4986
Баку ответил французскому министру
Баку ответил французскому министру
19:02 3010
США и Израиль отрабатывают удар по Ирану. Какие сценарии возможны?
США и Израиль отрабатывают удар по Ирану. Какие сценарии возможны? третья мировая
18:00 3275
Мировые фондовые рынки лихорадит из-за решений Трампа
Мировые фондовые рынки лихорадит из-за решений Трампа
19:04 1959
Скандал в Госдепе
Скандал в Госдепе
18:53 3880
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться