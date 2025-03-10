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Дания готова отправить миротворцев в Украину

20:35 505

Правительство и парламент Дании достигли консенсуса относительно возможного направления войск в Украину для обеспечения будущего мирного урегулирования. В этом заверил глава МИД страны Ларс Лекке Расмуссен, сообщает DR.

«Если дойдет до того, что для достижения соглашения о прекращении огня или мира потребуется европейское присутствие, то Дания в принципе к этому готова», — сказал дипломат.

При этом министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен отметил, что решения предпринять какие-либо конкретные действия еще не принято и будет зависеть от того, как будут развиваться события.

«Мы не приняли решение взять на себя конкретные обязательства. Это будет зависеть от того, как будут развиваться события. Поэтому это является проявлением должной осмотрительности», — пояснил глава Минобороны Дании.

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