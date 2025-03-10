USD 1.7000
EUR 1.8412
RUB 1.8889
Подписаться на уведомления
Американские раввины обратились к Трампу из-за Азербайджана
Новость дня
Американские раввины обратились к Трампу из-за Азербайджана

Канада наносит ответный удар США

20:44 1210

В понедельник, 10 марта, правительство канадской провинции Онтарио повысило цену на электроэнергию для трех штатов США. Оставить соседей без электричества пригрозил премьер-министр канадской провинции Даг Форд, его цитирует Bloomberg.

Правительство Онтарио велело Независимому оператору электроэнергетической системы добавить 10 канадских долларов (7 долларов США) за каждый мегаватт-час к стоимости электроэнергии, экспортируемой в Миннесоту, Мичиган и Нью-Йорк. Повышение составило 25 процентов к текущим ценам. Решение объясняют повышением администрацией президента США Дональда Трампа пошлин почти на все поставляемые из Канады товары.

Как отмечают аналитики, решение Онтарио является скорее символическим, так как цены на спотовых рынках электроэнергии в США и на биржах, где провинции продают свою электроэнергию, основаны на спросе и предложении. Конечные покупатели могут выбирать из списка продавцов и необязательно соглашаться на поднявшуюся цену Онтарио. Однако местные власти планируют таким образом заработать до 400 тысяч канадских долларов в сутки — эти средства используют для поддержки работников, семей и предприятий Онтарио.

По данным Bloomberg, в 2023 году Нью-Йорк импортировал около 4,4 процента всей потребляемой электроэнергии из Канады. Прочие штаты покупают электричество у соседа еще в меньшем объеме.

Трамп уже ввел пошлины на импорт в США товаров из Мексики, Канады и Китая — они составили 25, 25 и 20 процентов соответственно. Также глава Белого дома грозился ввести 25-процентные пошлины на все товары из стран ЕС, включая продовольствие и автомобили. В ответ теперь уже бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещал, что страна введет 25-процентные тарифы на американские товары стоимостью 155 миллиардов долларов и не станет отменять их до прекращения действия нынешних мер Соединенных Штатов.

Зеленский извинился
Зеленский извинился
21:35 742
Бои в Курской области: у украинцев все сложно
Бои в Курской области: у украинцев все сложно обновлено 21:27
21:27 6461
Эмиссары Трампа говорят с Украиной. Зеленский где-то рядом, в другом городе
Эмиссары Трампа говорят с Украиной. Зеленский где-то рядом, в другом городе горячая тема; все еще актуально
15:13 3691
Путин наградил Сахибу Гафарову
Путин наградил Сахибу Гафарову
20:15 2199
Эрдоган о встрече с Ильхамом Алиевым
Эрдоган о встрече с Ильхамом Алиевым
20:11 1761
Экономисты составили доклады и пришли к Али Асадову
Экономисты составили доклады и пришли к Али Асадову фото
17:26 2327
Кто стоит за «резней» в Латакии?
Кто стоит за «резней» в Латакии? главная тема; все еще актуально
14:17 4986
Баку ответил французскому министру
Баку ответил французскому министру
19:02 3015
США и Израиль отрабатывают удар по Ирану. Какие сценарии возможны?
США и Израиль отрабатывают удар по Ирану. Какие сценарии возможны? третья мировая
18:00 3279
Мировые фондовые рынки лихорадит из-за решений Трампа
Мировые фондовые рынки лихорадит из-за решений Трампа
19:04 1961
Скандал в Госдепе
Скандал в Госдепе
18:53 3888

ЭТО ВАЖНО

Зеленский извинился
Зеленский извинился
21:35 742
Бои в Курской области: у украинцев все сложно
Бои в Курской области: у украинцев все сложно обновлено 21:27
21:27 6461
Эмиссары Трампа говорят с Украиной. Зеленский где-то рядом, в другом городе
Эмиссары Трампа говорят с Украиной. Зеленский где-то рядом, в другом городе горячая тема; все еще актуально
15:13 3691
Путин наградил Сахибу Гафарову
Путин наградил Сахибу Гафарову
20:15 2199
Эрдоган о встрече с Ильхамом Алиевым
Эрдоган о встрече с Ильхамом Алиевым
20:11 1761
Экономисты составили доклады и пришли к Али Асадову
Экономисты составили доклады и пришли к Али Асадову фото
17:26 2327
Кто стоит за «резней» в Латакии?
Кто стоит за «резней» в Латакии? главная тема; все еще актуально
14:17 4986
Баку ответил французскому министру
Баку ответил французскому министру
19:02 3015
США и Израиль отрабатывают удар по Ирану. Какие сценарии возможны?
США и Израиль отрабатывают удар по Ирану. Какие сценарии возможны? третья мировая
18:00 3279
Мировые фондовые рынки лихорадит из-за решений Трампа
Мировые фондовые рынки лихорадит из-за решений Трампа
19:04 1961
Скандал в Госдепе
Скандал в Госдепе
18:53 3888
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться