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Американские раввины обратились к Трампу из-за Азербайджана
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Американские раввины обратились к Трампу из-за Азербайджана

Москва координируется с Анкарой по сирийскому вопросу

20:58 444

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов принял в понедельник посла Турции в Москве Танжу Бильгича по его просьбе. Об этом говорится в сообщении российского МИДа.

В ходе беседы состоялся «углубленный обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке с упором на складывающуюся обстановку в Сирии».

«При этом был подтвержден настрой Москвы и Анкары на дальнейшие скоординированные усилия в целях содействия комплексному урегулированию сирийского кризиса, руководствуясь необходимостью обеспечения единства, территориальной целостности и суверенитета САР», - сообщил МИД.

Были также обсуждены перспективы разрешения палестино-израильского конфликта в соответствии с нормами международного права и положениями Устава ООН.

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