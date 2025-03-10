Москва координируется с Анкарой по сирийскому вопросу

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов принял в понедельник посла Турции в Москве Танжу Бильгича по его просьбе. Об этом говорится в сообщении российского МИДа.

В ходе беседы состоялся «углубленный обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке с упором на складывающуюся обстановку в Сирии».

«При этом был подтвержден настрой Москвы и Анкары на дальнейшие скоординированные усилия в целях содействия комплексному урегулированию сирийского кризиса, руководствуясь необходимостью обеспечения единства, территориальной целостности и суверенитета САР», - сообщил МИД.

Были также обсуждены перспективы разрешения палестино-израильского конфликта в соответствии с нормами международного права и положениями Устава ООН.