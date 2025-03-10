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Аш-Шараа подтвердил гибель 200 сотрудников сил безопасности

21:07 536

Президент Сирии на переходный период Ахмед Аш-Шараа подтвердил информацию о гибели 200 сотрудников сил безопасности, которые подчиняются новым властям страны, в столкновениях с вооруженными сторонниками бывшего сирийского лидера Башара Асада на западе страны. С таким заявлением он выступил в интервью агентству Reuters.

Согласно приведенным выдержкам из беседы, аш-Шараа «сказал, что 200 сотрудников сил безопасности были убиты в ходе беспорядков, отказываясь назвать общее число погибших» до окончания «расследования, которое будет проведено независимым комитетом». Накануне президент сформировал независимый комитет, состоящий из семи человек, для выяснения причин произошедшей эскалации насилия в прибрежных провинциях, расследования преступлений и привлечения виновных к ответственности.

Новый глава администрации в Дамаске пообещал, что все причастные к совершенным за дни столкновений преступлениям против гражданских лиц, большинство из которых принадлежат к алавитской общине, понесут наказание. «Сирия - правовое государство. Закон будет действовать в отношении всех», - приводит агентство заявление президента. «Мы боролись за то, чтобы защитить угнетенных, и не допустим, чтобы чья-либо кровь проливалась несправедливо и это оставалось безнаказанным, даже среди самых близких нам людей», - подчеркнул аш-Шараа.

Напомним, что 6 марта в провинциях Латакия, Тартус и Хомс начались столкновения между подчиняющимися новым властям Сирии силами безопасности и сторонниками экс-президента Башара Асада. Наиболее ожесточенные перестрелки произошли в городе Джебла, где проживают алавиты - представители религиозного меньшинства, к которому принадлежит семья Асада. Власти направили в упомянутые провинции армейские части и бронетехнику, в главных городах был введен комендантский час. 8 марта переходное правительство Сирии направило дополнительные армейские силы в прибрежные районы для восстановления там безопасности и подавления очагов сопротивления со стороны вооруженных лиц, поддерживающих бывшего президента.

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