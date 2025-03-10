Стало известно, что Украина предложит на переговорах с США

Украинская делегация во время переговоров с США, которые пройдут в Саудовской Аравии, будет предлагать установление режима тишины на море и запрет на дальнобойные удары, сообщает со ссылкой на источники сообщает «Суспільне».

Украинская сторона также будет настаивать на освобождении пленных. По словам собеседника издания, «это реально воплотить быстро и проконтролировать».

Кроме того отмечается, что Украина готова к подписанию соглашения о полезных ископаемых во время встречи с американской делегацией.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что первыми шагами для установления мира должны стать запрет на использование ракет, дальнобойных дронов и авиабомб, а также режим тишины на море.