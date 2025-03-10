Зеленский пошутил о своем костюме

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на вручении «Шевченковской премии», призвал его извинить, что он пришел на мероприятие без костюма. Видео опубликовано в соцсетях Офиса главы государства.

«Еще раз очень благодарю всех украинских творцов. Извините, что не в костюме», — сказал Зеленский с улыбкой.

Ранее администрация президента США рекомендовала Зеленскому соблюдать дресс-код перед запланированной встречей с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Однако украинский лидер прибыл на переговоры в своем привычном наряде. В ходе встречи, проходившей в Овальном кабинете, журналист Брайан Гленн поинтересовался у Зеленского, есть ли у него костюм. Этот вопрос вызвал напряжение, и вскоре переговоры завершились спором между Зеленским и Трампом.

После этого инцидента Гленн заявил о получении тысяч угроз из-за своих слов, адресованных Зеленскому. Между тем, стилист Зеленского поддержала его выбор одежды для встречи в Белом доме, отметив, что его образ уместен в данной ситуации.