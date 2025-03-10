USD 1.7000
EUR 1.8412
RUB 1.8889
Подписаться на уведомления
Американские раввины обратились к Трампу из-за Азербайджана
Новость дня
Американские раввины обратились к Трампу из-за Азербайджана

Зеленский пошутил о своем костюме

21:24 702

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на вручении «Шевченковской премии», призвал его извинить, что он пришел на мероприятие без костюма. Видео опубликовано в соцсетях Офиса главы государства.

«Еще раз очень благодарю всех украинских творцов. Извините, что не в костюме», — сказал Зеленский с улыбкой.

Ранее администрация президента США рекомендовала Зеленскому соблюдать дресс-код перед запланированной встречей с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Однако украинский лидер прибыл на переговоры в своем привычном наряде. В ходе встречи, проходившей в Овальном кабинете, журналист Брайан Гленн поинтересовался у Зеленского, есть ли у него костюм. Этот вопрос вызвал напряжение, и вскоре переговоры завершились спором между Зеленским и Трампом.

После этого инцидента Гленн заявил о получении тысяч угроз из-за своих слов, адресованных Зеленскому. Между тем, стилист Зеленского поддержала его выбор одежды для встречи в Белом доме, отметив, что его образ уместен в данной ситуации.

Зеленский извинился
Зеленский извинился
21:35 765
Бои в Курской области: у украинцев все сложно
Бои в Курской области: у украинцев все сложно обновлено 21:27
21:27 6474
Эмиссары Трампа говорят с Украиной. Зеленский где-то рядом, в другом городе
Эмиссары Трампа говорят с Украиной. Зеленский где-то рядом, в другом городе горячая тема; все еще актуально
15:13 3693
Путин наградил Сахибу Гафарову
Путин наградил Сахибу Гафарову
20:15 2204
Эрдоган о встрече с Ильхамом Алиевым
Эрдоган о встрече с Ильхамом Алиевым
20:11 1770
Экономисты составили доклады и пришли к Али Асадову
Экономисты составили доклады и пришли к Али Асадову фото
17:26 2331
Кто стоит за «резней» в Латакии?
Кто стоит за «резней» в Латакии? главная тема; все еще актуально
14:17 4990
Баку ответил французскому министру
Баку ответил французскому министру
19:02 3024
США и Израиль отрабатывают удар по Ирану. Какие сценарии возможны?
США и Израиль отрабатывают удар по Ирану. Какие сценарии возможны? третья мировая
18:00 3285
Мировые фондовые рынки лихорадит из-за решений Трампа
Мировые фондовые рынки лихорадит из-за решений Трампа
19:04 1968
Скандал в Госдепе
Скандал в Госдепе
18:53 3894

ЭТО ВАЖНО

Зеленский извинился
Зеленский извинился
21:35 765
Бои в Курской области: у украинцев все сложно
Бои в Курской области: у украинцев все сложно обновлено 21:27
21:27 6474
Эмиссары Трампа говорят с Украиной. Зеленский где-то рядом, в другом городе
Эмиссары Трампа говорят с Украиной. Зеленский где-то рядом, в другом городе горячая тема; все еще актуально
15:13 3693
Путин наградил Сахибу Гафарову
Путин наградил Сахибу Гафарову
20:15 2204
Эрдоган о встрече с Ильхамом Алиевым
Эрдоган о встрече с Ильхамом Алиевым
20:11 1770
Экономисты составили доклады и пришли к Али Асадову
Экономисты составили доклады и пришли к Али Асадову фото
17:26 2331
Кто стоит за «резней» в Латакии?
Кто стоит за «резней» в Латакии? главная тема; все еще актуально
14:17 4990
Баку ответил французскому министру
Баку ответил французскому министру
19:02 3024
США и Израиль отрабатывают удар по Ирану. Какие сценарии возможны?
США и Израиль отрабатывают удар по Ирану. Какие сценарии возможны? третья мировая
18:00 3285
Мировые фондовые рынки лихорадит из-за решений Трампа
Мировые фондовые рынки лихорадит из-за решений Трампа
19:04 1968
Скандал в Госдепе
Скандал в Госдепе
18:53 3894
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться