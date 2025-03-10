USD 1.7000
EUR 1.8412
RUB 1.8889
Подписаться на уведомления
Американские раввины обратились к Трампу из-за Азербайджана
Новость дня
Американские раввины обратились к Трампу из-за Азербайджана

Президент Северной Македонии прилетела в Баку

фото
21:33 333

Президент Республики Северная Македония Гордана Силяновска-Давкова прибыла 10 марта с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокой гостьи был выстроен почетный караул.

Президента Северной Македонии в аэропорту встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эюбов, заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев и другие официальные лица.

Зеленский извинился
Зеленский извинился
21:35 770
Бои в Курской области: у украинцев все сложно
Бои в Курской области: у украинцев все сложно обновлено 21:27
21:27 6476
Эмиссары Трампа говорят с Украиной. Зеленский где-то рядом, в другом городе
Эмиссары Трампа говорят с Украиной. Зеленский где-то рядом, в другом городе горячая тема; все еще актуально
15:13 3693
Путин наградил Сахибу Гафарову
Путин наградил Сахибу Гафарову
20:15 2207
Эрдоган о встрече с Ильхамом Алиевым
Эрдоган о встрече с Ильхамом Алиевым
20:11 1771
Экономисты составили доклады и пришли к Али Асадову
Экономисты составили доклады и пришли к Али Асадову фото
17:26 2331
Кто стоит за «резней» в Латакии?
Кто стоит за «резней» в Латакии? главная тема; все еще актуально
14:17 4990
Баку ответил французскому министру
Баку ответил французскому министру
19:02 3026
США и Израиль отрабатывают удар по Ирану. Какие сценарии возможны?
США и Израиль отрабатывают удар по Ирану. Какие сценарии возможны? третья мировая
18:00 3285
Мировые фондовые рынки лихорадит из-за решений Трампа
Мировые фондовые рынки лихорадит из-за решений Трампа
19:04 1969
Скандал в Госдепе
Скандал в Госдепе
18:53 3894

ЭТО ВАЖНО

Зеленский извинился
Зеленский извинился
21:35 770
Бои в Курской области: у украинцев все сложно
Бои в Курской области: у украинцев все сложно обновлено 21:27
21:27 6476
Эмиссары Трампа говорят с Украиной. Зеленский где-то рядом, в другом городе
Эмиссары Трампа говорят с Украиной. Зеленский где-то рядом, в другом городе горячая тема; все еще актуально
15:13 3693
Путин наградил Сахибу Гафарову
Путин наградил Сахибу Гафарову
20:15 2207
Эрдоган о встрече с Ильхамом Алиевым
Эрдоган о встрече с Ильхамом Алиевым
20:11 1771
Экономисты составили доклады и пришли к Али Асадову
Экономисты составили доклады и пришли к Али Асадову фото
17:26 2331
Кто стоит за «резней» в Латакии?
Кто стоит за «резней» в Латакии? главная тема; все еще актуально
14:17 4990
Баку ответил французскому министру
Баку ответил французскому министру
19:02 3026
США и Израиль отрабатывают удар по Ирану. Какие сценарии возможны?
США и Израиль отрабатывают удар по Ирану. Какие сценарии возможны? третья мировая
18:00 3285
Мировые фондовые рынки лихорадит из-за решений Трампа
Мировые фондовые рынки лихорадит из-за решений Трампа
19:04 1969
Скандал в Госдепе
Скандал в Госдепе
18:53 3894
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться