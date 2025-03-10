Президент Северной Македонии прилетела в Баку
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Президент Республики Северная Македония Гордана Силяновска-Давкова прибыла 10 марта с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.
В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокой гостьи был выстроен почетный караул.
Президента Северной Македонии в аэропорту встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эюбов, заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев и другие официальные лица.
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