Президент Северной Македонии прилетела в Баку

Президент Республики Северная Македония Гордана Силяновска-Давкова прибыла 10 марта с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокой гостьи был выстроен почетный караул.

Президента Северной Македонии в аэропорту встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эюбов, заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев и другие официальные лица.