Президент Украины Владимир Зеленский извинился перед американским коллегой Дональдом Трампом после перепалки в Белом доме 28 февраля, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в эфире Fox News.

«Зеленский направил письмо президенту. Он извинился за весь тот инцидент, который произошел в Овальном кабинете. Я думаю, что это был важный шаг, и было много дискуссий между нашими командами, а также украинцами и европейцами, которые также имеют отношение к этой дискуссии», — сказал он, сочтя послание украинского президента с извинениями «прогрессом» (цитата по The Hill).

По словам Уиткоффа, между представителями США, Украины и Европы состоялось множество дискуссий, которые спецпосланник охарактеризовал как прогресс. Он добавил, что теперь Вашингтону важно обсудить с Киевом такие «несложные вопросы», как гарантии безопасности и территориальная проблема.