Новые власти Сирии не допустят раскола с Россией

Сирия заинтересована в сохранении глубоких стратегических связей с Россией, поэтому новые власти республики пытаются не допустить раскола в отношениях между странами. Об этом заявил президент переходного правительства Сирии Ахмед аш-Шараа в интервью агентству Reuters.

«Мы не хотим, чтобы между Сирией и Россией произошел раскол. Мы не хотим, чтобы российское присутствие в Сирии представляло опасность или угрозу для какой-либо страны мира, но мы хотим сохранить эти глубокие стратегические отношения», - сказал он.

По словам временного президента, связи между Россией и Сирией были настолько тесными, что после свержения Башара Асада новые власти страны решили «оставить пространство для встреч и диалога», избегая конфронтации с российской стороной.

Москва и Дамаск ведут переговоры о сохранении российских военных баз в арабской республике. России принадлежат два военных объекта в Сирии - пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ в портовом городе Тартус и авиабаза Хмеймим, расположенная рядом с городом Джебла в провинции Латакия.

6 марта в провинциях Латакия, Тартус и Хомс начались столкновения между силами безопасности переходного правительства Сирии и вооруженными формированиями, поддерживающими бывшего президента Башара Асада. Наиболее ожесточенные бои произошли в Джебле, где проживают алавиты - представители этноконфессионального меньшинства, к которому принадлежит семья Асада.

По последним данным, с начала обострения ситуации на западе Сирии погибли 250 вооруженных сторонников бывшего президента, подчиняющиеся новым властям силы безопасности потеряли 231 бойца. Число погибших мирных жителей превысило 900, большинство из них принадлежали к алавитской общине.