Америка решила: Украина должна отдать России территории...

Государственный секретарь США Марко Рубио сказал журналистам на борту самолета, когда направлялся в Саудовскую Аравию на переговоры с украинской делегацией, что Украина должна будет отдать территории в рамках любого соглашения о прекращении войны. Его слова приводит газета The New York Times.

По словам Рубио, главным итогом переговоров американской и украинской делегаций должно стать «твердое ощущение того, что Украина готова пойти на трудные шаги, как и россиянам придется пойти на трудные шаги».

Госсекретарь отказался озвучить весь план потенциального соглашения, но дал понять, что обе стороны должны «прийти к пониманию, что военного решения в этой ситуации нет».

«Я думаю, что обе стороны должны прийти к пониманию того, что военного решения этой ситуации нет. Россияне не могут завоевать всю Украину, и, очевидно, Украине будет очень тяжело в любой разумный период времени как-то заставить россиян вернуться туда, где они были в 2014 году», - сказал он.

Рубио добавил, что в предстоящих переговорах с Россией будет очень важно определить, на какие уступки готов пойти Кремль. Он также отметил, что американская делегация в Саудовской Аравии обсудит возобновление военной помощи Украине.