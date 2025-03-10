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Америка решила: Украина должна отдать России территории...

обновлено 23:44
10 мартa 2025, 23:44 2418

Государственный секретарь США Марко Рубио сказал журналистам на борту самолета, когда направлялся в Саудовскую Аравию на переговоры с украинской делегацией, что Украина должна будет отдать территории в рамках любого соглашения о прекращении войны. Его слова приводит газета The New York Times.

По словам Рубио, главным итогом переговоров американской и украинской делегаций должно стать «твердое ощущение того, что Украина готова пойти на трудные шаги, как и россиянам придется пойти на трудные шаги».

Госсекретарь отказался озвучить весь план потенциального соглашения, но дал понять, что обе стороны должны «прийти к пониманию, что военного решения в этой ситуации нет».

«Я думаю, что обе стороны должны прийти к пониманию того, что военного решения этой ситуации нет. Россияне не могут завоевать всю Украину, и, очевидно, Украине будет очень тяжело в любой разумный период времени как-то заставить россиян вернуться туда, где они были в 2014 году», - сказал он.

Рубио добавил, что в предстоящих переговорах с Россией будет очень важно определить, на какие уступки готов пойти Кремль. Он также отметил, что американская делегация в Саудовской Аравии обсудит возобновление военной помощи Украине.

* * * 21:55

Государственный секретарь США Марко Рубио выразил надежду, что вопрос военной помощи Украине, который временно приостановил Вашингтон, может быть «решен» во время переговоров в Саудовской Аравии, сообщает агентство AFP.

Рубио отметил, что пауза в предоставлении помощи Украине – «это то, что, я надеюсь, мы сможем решить».

«Очевидно, что то, что произойдет завтра, будет ключевым для этого», – добавил глава Госдепа, имея в виду переговоры с украинской стороной во вторник.

Также Рубио прокомментировал перспективы прекращения огня в Украине, отметив украинское предложение о перемирии в воздухе и на море.

«Я не говорю, что этого достаточно, но это именно та уступка, на которую вы должны пойти, чтобы положить конец конфликту», – считает он.

Государственный секретарь США Марко Рубио прилетел в Джидду 10 марта для участия в двусторонних переговорах с украинскими чиновниками, которые возглавит руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Ожидается, что к Рубио присоединятся советник по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

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