Курды переходят под знамена новых властей Сирии

Канцелярия президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа опубликовала детали соглашения, подписанного между курдскими «силами демократической Сирии» (СДС) и новыми сирийскими властями.

По ее данным, согласно договору, «все гражданские и военные объекты, расположенные на северо-востоке Сирии, будут интегрированы в систему госуправления», возглавляемую новыми властями в Дамаске. Речь, в частности, идет обо всех КПП на территориях, подконтрольных курдам, а также о расположенных там аэропорте, газовых и нефтяных месторождениях.

Кроме того, соглашение между Дамаском и «СДС» предусматривает «прекращение огня на всей территории Сирии» и гарантирует курдскому населению «все права, предусмотренные конституцией, включая право на гражданство». Курды, со своей стороны, обязуются поддерживать новые сирийские власти в «их борьбе со сторонниками Асада и с иными факторами, угрожающими безопасности и единству Сирии».

Соглашение должно быть реализовано «до конца этого года».

Под контролем курдов находятся 25% территории Сирии, в том числе большая часть провинций Ракка и Хасеке, а также северо-восток провинции Дейр-эз-Зор, где расположены нефтяные месторождения. С 2015 года США создали не менее девяти военных баз в подконтрольных курдам районах.