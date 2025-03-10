Маск призвал США выйти из НАТО

Американский миллиардер и глава нового ведомства по повышению эффективности американского правительства (DOGE) Илон Маск заявил, Соединенные Штаты должны выйти из НАТО, Вашингтону нет никакого смысла платить за безопасность Европы.

«Нам по-настоящему стоит это сделать, - прокомментировал он в X призыв одного из пользователей к выходу Соединенных Штатов из Североатлантического альянса. - Для Америки нет никакого смысла платить за защиту Европы».

6 марта телеканал NBC News со ссылкой на американских чиновников сообщил, что президент США Дональд Трамп изучает возможность изменения формата участия его страны в НАТО, при котором Вашингтон будет отдавать предпочтение во взаимодействии тем союзникам, которые выполняют нормы по отчислениям в бюджет организации. По этой информации, американский лидер хочет пойти на отказ Вашингтона от обязательства защищать союзника по НАТО при нападении в случае, если эта страна не вносит достаточно средств в бюджет Североатлантического альянса. В случае утверждения подобное решение будет означать отход Вашингтона от пятой статьи устава НАТО о коллективной обороне.