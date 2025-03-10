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Что обсудили Трамп и Стармер?

10 мартa 2025, 22:44 901

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер пообщался с американским президентом Дональдом Трампом и выразил надежду на «положительный результат» украинско-американских переговоров в Саудовской Аравии. Об этом сообщил представитель британского премьера в понедельник, 10 марта, цитирует газета The Guardian.

Разговор политиков состоялся в преддверии переговоров между делегациями Штатов и Украины в Саудовской Аравии.

Представитель британского премьера сообщил, что Стармер сказал Трампу, «что официальные лица Великобритании разговаривали с официальными лицами Украины в течение выходных, и они остаются приверженными к длительному миру».

Британский премьер-министр также сказал, что «надеется на положительный результат переговоров, который позволит восстановить американскую помощь и обмен разведданными».

Политики также говорили об экономическом соглашении, которое они обсуждали в Белом доме, и премьер-министр приветствовал детальные разговоры, которые уже состоялись, чтобы продвинуть его вперед. Оба лидера договорились оставаться на связи.

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