Началась подготовка к встрече Трампа и Си

Пекин и Вашингтон ведут обсуждение подготовки к возможной встрече в июне президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, сообщила газета The Wall Street Journal.

По ее сведениям, переговоры «по саммиту на день рождения» в июне пока находятся на ранней стадии. День рождения Трампа приходится на 14 июня, китайский лидер родился 15 июня. Отмечается, что оба лидера через своих представителей выражали интерес в проведении встречи с ноября 2024 года, когда Трамп одержал победу на президентских выборах в США.