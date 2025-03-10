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Началась подготовка к встрече Трампа и Си

10 мартa 2025, 22:46 698

Пекин и Вашингтон ведут обсуждение подготовки к возможной встрече в июне президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, сообщила газета The Wall Street Journal.

По ее сведениям, переговоры «по саммиту на день рождения» в июне пока находятся на ранней стадии. День рождения Трампа приходится на 14 июня, китайский лидер родился 15 июня. Отмечается, что оба лидера через своих представителей выражали интерес в проведении встречи с ноября 2024 года, когда Трамп одержал победу на президентских выборах в США.

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