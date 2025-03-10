В Лачине прошла ярмарка труда

Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана продолжает активную реализацию программ трудоустройства жителей, переселенных на освобожденные от оккупации территории, в соответствии с программой «Великое возвращение».

Агентство совместно с ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) организовало ярмарку вакансий в Лачинском районе.

На ярмарке было представлено более 110 вакансий по электросветотехническому обеспечению полетов, связи, эксплуатации аэродромов, авиационной безопасности, обслуживанию и ремонту технологического оборудования в Лачинском международном аэропорту, который будет введен в эксплуатацию в этом году.

На ярмарке жители были проинформированы о вакансиях и обязанностях. Представленные резюме заявителей были рассмотрены, подходящие кандидаты зарегистрированы.

Участникам мероприятия также была предоставлена информация об активных программах трудоустройства, реализуемых на освобожденных от оккупации территориях.