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Бизнесмен из Ливана станет спецпосланником Трампа

10 мартa 2025, 23:02 668

Президент США Дональд Трамп может назначить свекра своей дочери Массада Булоса спецпосланником по региону Великих Африканских озер. Об этом сообщает издание Semafor.

Ранее Трамп назначил Булоса, бизнесмена из Ливана, чей сын Майкл женат на дочери Трампа Тиффани, старшим советником по арабским делам.

Булос, который в молодости жил и работал в Нигерии, может получить необходимые разрешения и уже на этой неделе посетить Демократическую Республику Конго (ДРК), в конце марта - Руанду.

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