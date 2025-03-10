Украинцы ударили по ТЦ в Курске: есть погибшие

Три человека погибли, девять пострадали, в том числе четверо подростков, при ударе со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по торговому центру (ТЦ) «Добрыня» в слободе Белой Курской области, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Сегодня вечером ВСУ нанесли удар по торговому центру «Добрыня» в слободе Белой Беловского района. По предварительным данным, три человека погибли, девять получили ранения различной степени тяжести», - написал он в Telegram-канале.

Губернатор сообщил, что в настоящий момент все пострадавшие находятся в Беловской ЦРБ, где им оказывается необходимая помощь. В ближайшее время силами санавиации они будут доставлены в областную клиническую больницу.