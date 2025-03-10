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Хуситы предъявили ультиматум Израилю

10 мартa 2025, 23:29 453

Йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» готовы возобновить атаки на израильские суда 11 марта, когда истечет срок ультиматума о доступе гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом заявил лидер йеменского движения Абдель Малик аль-Хуси.

«Мы подтверждаем, что ранее выдвинутый ультиматум остается в силе. Наши вооруженные силы готовы к возобновлению операций. Военные меры будут применяться с момента истечения крайнего срока, если помощь не начнет поступать в сектор Газа», - сказал аль-Хуси в обращении к своим сторонникам, которое транслировал телеканал Al Masirah.

7 марта лидер «Ансар Аллах» заявил, что хуситы возобновят «военно-морские операции» против Израиля, если доставка помощи в Газу не будет разблокирована в течение четырех дней.

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